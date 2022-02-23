Ахметов и Пинчук вернулись в Украину
Бизнесмены Ринат Ахметов и Виктор Пинчук 23 февраля вернулись в Киев, вечером у президента запланирована встреча с топ-50 крупного бизнеса.
Источник: "Украинская правда" из аэропорта
Прямая речь Ахметова: "Обязательно мне говорить, сколько я буду, сколько не буду (в Украине – ред.). Я был здесь, буду здесь. Мне кажется, главное, что я делаю, а не сколько я здесь нахожусь или не нахожусь".
Детали: Бизнесмен добавил, что Украина сейчас в опасности, поэтому он будет "делать все, чтобы ее защитить: защитить наш суверенитет, нашу целостность, нашу независимость, а самое главное – людей".
Прямая речь Ахметова: "Поэтому я не останавливаю инвестиции, а продолжаю инвестировать – и это миллиарды долларов – в украинскую экономику, в новые рабочие места. От этого выигрывает Украина и каждый украинец. Мы готовы помогать. Помогать правительству, городам, где расположен наш бизнес… Людей в беде мы не оставим".
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Предыстория:
- 22 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что 23 февраля встретится с топ-50 крупного бизнеса.
- 13 февраля "Украинская правда" сообщила, что ряд олигархов и бизнесменов вылетели из Украины накануне 16 февраля, когда, по словам американской разведки, ожидали начало широкомасштабного наступления российских войск на территорию Украины.
- Ринат Ахметов покинул Украину 30 января. 16 февраля он вернулся в Украину и побывал в Мариуполе.
- Однако уже 18 февраля журналисты УП заметили, что Ахметов и Пинчук вылетели из Украины. В пресс-службе Ахметова заявили, что он вернется в случае увеличения угрозы военного нападения.
- Вечером 22 февраля в пресс-службе бизнес-холдинга Ахметова – компании "СКМ" – заявили, что заплатят налогов в госбюджет Украины вперед на сумму 1 миллиард гривен.