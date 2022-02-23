Ахметов и Пинчук вернулись в Украину

Бизнесмены Ринат Ахметов и Виктор Пинчук 23 февраля вернулись в Киев, вечером у президента запланирована встреча с топ-50 крупного бизнеса.

Источник: "Украинская правда" из аэропорта

Прямая речь Ахметова: "Обязательно мне говорить, сколько я буду, сколько не буду (в Украине – ред.). Я был здесь, буду здесь. Мне кажется, главное, что я делаю, а не сколько я здесь нахожусь или не нахожусь".

Детали: Бизнесмен добавил, что Украина сейчас в опасности, поэтому он будет "делать все, чтобы ее защитить: защитить наш суверенитет, нашу целостность, нашу независимость, а самое главное – людей".

Прямая речь Ахметова: "Поэтому я не останавливаю инвестиции, а продолжаю инвестировать – и это миллиарды долларов – в украинскую экономику, в новые рабочие места. От этого выигрывает Украина и каждый украинец. Мы готовы помогать. Помогать правительству, городам, где расположен наш бизнес… Людей в беде мы не оставим".

Виктор Пинчук в аэропрту "Киев" Фото Михаила Ткача, УП

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