На Донеччині окупанти обстріляли дитсадок і будинки, поранено жінку 

Окупаційні війська обстріляли дитсадок у Зеленопіллі, а в Миколаївці внаслідок прямого влучення снаряду в будинок поранено мирну мешканку. Знеструмлено насосну станцію "Біла Гора".

Джерело: Національна поліція в Донецькій області та ДСНС

Деталі: У селі Миколаївка, що під Волновахою, внаслідок розриву снаряду поранено жінку. Анкетні дані постраждалої встановлюються.

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У Зеленопіллі четверо дітей на момент обстрілу ховалися у підвалі разом із вихователями. Потім дітей забрали батьки.

Відстань від с. Зеленопілля Бахмутської громади до лінії розмежування – 5 км.

Поліцейські документують наслідки обстрілу та допомагають місцевим жителям. Роботу поліції на місці контролює начальник Бахмутського районного відділу поліції Дмитро Приступин.

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Крім того, на вулиці Ювілейній пошкоджено будинок, під час обстрілу всередині перебувало літнє подружжя.

Інформація про руйнування та постраждалих уточнюються.

ДСНС інформує, що в результаті обстрілів на околицях смт Курдюмівка та с. Зеленопілля, сталось пошкодження повітряних ліній електропередач.

Унаслідок цього знеструмлено смт Миронівський та частково смт Курдюмівка Бахмутського району (близько 9 тисяч осіб). Також знеструмлено насосну станцію "Біла Гора", через що частково припинено водопостачання до м. Костянтинівка Краматорського району (всього 4,5 тисячі осіб).

За фактами розпочато кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо: Із 17 лютого на сході України різко зросла кількість обстрілів, є жертви та поранені як серед українських військових, так і серед мирних жителів.

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав так звані "ДНР" і "ЛНР" – і російські війська уже відкрито рушили на окуповані території Донбасу, хоча "угоди про дружбу" з псведореспубліками Держдума та Рада Федерації РФ ратифікували лише 22 лютого.

Путін визнав т.зв "ЛДНР" у межах Луганської та Донецької областей повністю, з підконтрольними Києву територіями включно.