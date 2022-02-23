Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Донетчине оккупанты обстреляли детсад и дома, ранена женщина

Елена РощинаСреда, 23 февраля 2022, 17:17
Фото полиции – dn.npu.gov.ua

Оккупационные войска обстреляли детсад в Зеленополье, а в Николаевке в результате прямого попадания снаряда в дом ранена мирная жительница.

Источник: Национальная полиция в Донецкой области и ГСЧС

Детали: В селе Николаевка, что под Волновахой, в результате разрыва снаряда ранена женщина. Анкетные данные пострадавшей устанавливаются.

В Зеленополье четверо детей на момент обстрела скрывались в подвале вместе с воспитателями. Затем детей забрали родители.

Расстояние от с. Зеленополье Бахмутской общины до линии разграничения – 5 км.

Полицейские документируют последствия обстрелов и помогают местным жителям. Работу полиции на месте контролирует начальник Бахмутского районного отдела полиции Дмитрий Приступин.

Кроме того, на улице Юбилейной поврежден дом, во время обстрела внутри находились пожилые супруги.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

ГСЧС информирует, что в результате обстрелов в окрестностях пгт Курдюмовка и с. Зеленополье, произошло повреждение воздушных линий электропередач.

В результате обесточены пгт Мироновский и частично пгт Курдюмовка Бахмутского района (около 9 тысяч человек). Также обесточена насосная станция "Белая Гора", из-за чего частично прекращено водоснабжение в г. Константиновка Краматорского района (всего 4,5 тысячи человек).

 
 
 
 

По фактам возбуждено уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним: С 17 февраля на востоке Украины резко возросло количество обстрелов, есть жертвы и раненые как среди украинских военных, так и среди мирных жителей.

21 февраля президент России Владимир Путин признал так называемые "ДНР" и "ЛНР" – и российские войска уже открыто двинулись на оккупированные территории Донбасса, хотя "соглашения о дружбе" с псведореспубликами Госдума и Совет Федерации РФ ратифицировали только 22 февраля.

Путин признал "ЛДНР" в пределах Луганской и Донецкой областей полностью, с подконтрольными Киеву территориями включительно.

Темы: Донецкая областьОРДЛОДонбассвойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Украину нужно немедленно присоединить к ЕС по спецпроцедуре – Зеленский

Украинская делегация прибыла на границу для переговоров с РФ: в составе – Резников и Подоляк

відеоХодорковский показал роскошную яхту Путина, которую тот спасает от санкций

Российский рубль обвалился до исторического минимума

Лаврова не пускают на встречу ООН из-за санкций, Захарова возмущена

Убить Зеленского – Путин отправил "вагнеровцев" со спецзаданием – The Times

Все новости...
Донецкая область
Главарь ОРДО о возможных планах захватить всю Донетчину: Еще не на том этапе
На Донбассе погиб военный ВСУ
Из-за обстрелов боевиков на Донбассе "Укрзализныця" изменила маршрут поезда
Последние новости
12:23
Горжусь народом этой страны: Дуглас, Гарфилд и lady gaga поддержали Украину
12:16
видео"Бандеровцы" лучше относятся, чем свои: СБУ обнародовала показания пленных оккупантов
12:10
Венедиктова рассказала, кого отпустят из тюрьмы защищать Украину
12:09
УЗ добавила еще один поезд Киев-Львов
12:07
"Будьте надежным тылом": Минздрав призывает аптекарей выходить на работу
12:05
Украина перехватила военную инициативу – Данилов
11:54
Как получить медицинскую помощь онлайн или по телефону. Контакты врачей
11:49
Monobank сменил дизайн карточек на "Русский корабль, иди на#уй"
11:48
Украинец подтопил яхту главы "Рособоронэкспорта" на Майорке стоимостью 7 млн ​​евро
11:36
Акции российского Сбербанка рухнули на 73% на открытии торгов
Все новости...