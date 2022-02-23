На Донетчине оккупанты обстреляли детсад и дома, ранена женщина

Оккупационные войска обстреляли детсад в Зеленополье, а в Николаевке в результате прямого попадания снаряда в дом ранена мирная жительница.

Источник: Национальная полиция в Донецкой области и ГСЧС

Детали: В селе Николаевка, что под Волновахой, в результате разрыва снаряда ранена женщина. Анкетные данные пострадавшей устанавливаются.

В Зеленополье четверо детей на момент обстрела скрывались в подвале вместе с воспитателями. Затем детей забрали родители.

Расстояние от с. Зеленополье Бахмутской общины до линии разграничения – 5 км.

Полицейские документируют последствия обстрелов и помогают местным жителям. Работу полиции на месте контролирует начальник Бахмутского районного отдела полиции Дмитрий Приступин.

Кроме того, на улице Юбилейной поврежден дом, во время обстрела внутри находились пожилые супруги.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

ГСЧС информирует, что в результате обстрелов в окрестностях пгт Курдюмовка и с. Зеленополье, произошло повреждение воздушных линий электропередач.

В результате обесточены пгт Мироновский и частично пгт Курдюмовка Бахмутского района (около 9 тысяч человек). Также обесточена насосная станция "Белая Гора", из-за чего частично прекращено водоснабжение в г. Константиновка Краматорского района (всего 4,5 тысячи человек).

По фактам возбуждено уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним: С 17 февраля на востоке Украины резко возросло количество обстрелов, есть жертвы и раненые как среди украинских военных, так и среди мирных жителей.

21 февраля президент России Владимир Путин признал так называемые "ДНР" и "ЛНР" – и российские войска уже открыто двинулись на оккупированные территории Донбасса, хотя "соглашения о дружбе" с псведореспубликами Госдума и Совет Федерации РФ ратифицировали только 22 февраля.

Путин признал "ЛДНР" в пределах Луганской и Донецкой областей полностью, с подконтрольными Киеву территориями включительно.