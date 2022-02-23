Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Донетчине оккупанты обстреляли детсад и дома, ранена женщина

Елена РощинаСреда, 23 февраля 2022, 16:17
На Донетчине оккупанты обстреляли детсад и дома, ранена женщина
Фото полиции – dn.npu.gov.ua

Оккупационные войска обстреляли детсад в Зеленополье, а в Николаевке в результате прямого попадания снаряда в дом ранена мирная жительница.

Источник: Национальная полиция в Донецкой области и ГСЧС

Детали: В селе Николаевка, что под Волновахой, в результате разрыва снаряда ранена женщина. Анкетные данные пострадавшей устанавливаются.

Реклама:

В Зеленополье четверо детей на момент обстрела скрывались в подвале вместе с воспитателями. Затем детей забрали родители.

Расстояние от с. Зеленополье Бахмутской общины до линии разграничения – 5 км.

Полицейские документируют последствия обстрелов и помогают местным жителям. Работу полиции на месте контролирует начальник Бахмутского районного отдела полиции Дмитрий Приступин.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, на улице Юбилейной поврежден дом, во время обстрела внутри находились пожилые супруги.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

ГСЧС информирует, что в результате обстрелов в окрестностях пгт Курдюмовка и с. Зеленополье, произошло повреждение воздушных линий электропередач.

В результате обесточены пгт Мироновский и частично пгт Курдюмовка Бахмутского района (около 9 тысяч человек). Также обесточена насосная станция "Белая Гора", из-за чего частично прекращено водоснабжение в г. Константиновка Краматорского района (всего 4,5 тысячи человек).

 
 
 
 

По фактам возбуждено уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним: С 17 февраля на востоке Украины резко возросло количество обстрелов, есть жертвы и раненые как среди украинских военных, так и среди мирных жителей.

21 февраля президент России Владимир Путин признал так называемые "ДНР" и "ЛНР" – и российские войска уже открыто двинулись на оккупированные территории Донбасса, хотя "соглашения о дружбе" с псведореспубликами Госдума и Совет Федерации РФ ратифицировали только 22 февраля.

Путин признал "ЛДНР" в пределах Луганской и Донецкой областей полностью, с подконтрольными Киеву территориями включительно.

Темы: Донецкая областьОРДЛОДонбассвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Донецкая область
Россияне за сутки убили 5 жителей Донетчины, еще 4 ранены
Россияне вечером обстреляли Торецк кассетными снарядами: есть погибшая и раненые
В прифронтовых районах Донецкой области остаются 89 детей – Кириленко
Последние новости
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
Все новости...
Реклама: