Китай каже, що США перебільшують російську загрозу
Уряд Китаю звинуватив США в створенні напруги та нагнітанні тривоги довкола російських військ біля українських кордонів.
Джерело: Reuters із посиланням на коментар речника китайського міністерства закордонних справ Вана Веньбіня
Пряма мова Веньбіня: "Такі постійні зусилля деяких західних країн з нагнітання тривоги й дезінформації створюють непевність і турбулентність у світі, сповненому викликів, і тільки дедалі більше посилюють недовіру й неспокій.
Ми сподіваємося, що згадані сторони припинять такі кампанії з дезінформації і долучаться до сприяння миру, довіри та співпраці один із одним".
Деталі: Крім того, у китайському МЗС наголосили, що Росія та Китай співпрацюють на засадах взаємовигідних відносин, не маючи на меті створювати союз проти інших країн.
Передісторія:
- Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков відреагував на заяви глави дипломатії ЄС, що Китай та Росія як два найпотужніших авторитарні режими гуртуються проти демократії. Пєсков сказав, що в Росії та Китаї не авторитарний режим, а "свій політичний устрій".
- У Білому домі раніше натякнули, що від санкцій проти Росії, які планують запровадити в разі повномасштабної війни з Україною, може постраждати також і Китай.
- Перед відкриттям Зимових Олімпійських ігор у Пекіні, російський президент Володимир Путін зустрівся з очільником Китаю Сі Цзіньпінем. Китай підписав спільну заяву, у якій підтримав ультиматум Росії до НАТО, аби до Альянсу в майбутньому не приєднувалися нові члени. На цю заяву відреагував генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, сказавши, що розширення НАТО не стосується Росії чи Китаю.
- Американські журналісти з посиланням на свої джерела у владних кабінетах твердили, що Цзіньпінь буцімто просив Путіна не нападати на Україну, поки в Пекіні тривають Зимові Олімпійські ігри. Мовляв, китайський лідер не хотів, щоби увага медіа до російської агресії затьмарила успіх Олімпіади в Пекіні.