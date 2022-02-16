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Китай каже, що США перебільшують російську загрозу

Денис КарловськийСереда, 16 лютого 2022, 12:23
Китай каже, що США перебільшують російську загрозу
Речник МЗС Китаю Ван веньбінь. Фото: Getty images

Уряд Китаю звинуватив США в створенні напруги та нагнітанні тривоги довкола російських військ біля українських кордонів.

Джерело: Reuters із посиланням на коментар речника китайського міністерства закордонних справ Вана Веньбіня

Пряма мова Веньбіня: "Такі постійні зусилля деяких західних країн з нагнітання тривоги й дезінформації створюють непевність і турбулентність у світі, сповненому викликів, і тільки дедалі більше посилюють недовіру й неспокій.

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Ми сподіваємося, що згадані сторони припинять такі кампанії з дезінформації і долучаться до сприяння миру, довіри та співпраці один із одним".

Деталі: Крім того, у китайському МЗС наголосили, що Росія та Китай співпрацюють на засадах взаємовигідних відносин, не маючи на меті створювати союз проти інших країн.

Передісторія: 

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  • Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков відреагував на заяви глави дипломатії ЄС, що Китай та Росія як два найпотужніших авторитарні режими гуртуються проти демократії. Пєсков сказав, що в Росії та Китаї не авторитарний режим, а "свій політичний устрій".
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  • Американські журналісти з посиланням на свої джерела у владних кабінетах твердили, що Цзіньпінь буцімто просив Путіна не нападати на Україну, поки в Пекіні тривають Зимові Олімпійські ігри. Мовляв, китайський лідер не хотів, щоби увага медіа до російської агресії затьмарила успіх Олімпіади в Пекіні.

Теми: КитайРосіяНАТОвійна
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