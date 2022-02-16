Китай каже, що США перебільшують російську загрозу

Уряд Китаю звинуватив США в створенні напруги та нагнітанні тривоги довкола російських військ біля українських кордонів.

Джерело: Reuters із посиланням на коментар речника китайського міністерства закордонних справ Вана Веньбіня

Пряма мова Веньбіня: "Такі постійні зусилля деяких західних країн з нагнітання тривоги й дезінформації створюють непевність і турбулентність у світі, сповненому викликів, і тільки дедалі більше посилюють недовіру й неспокій.

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Ми сподіваємося, що згадані сторони припинять такі кампанії з дезінформації і долучаться до сприяння миру, довіри та співпраці один із одним".

Деталі: Крім того, у китайському МЗС наголосили, що Росія та Китай співпрацюють на засадах взаємовигідних відносин, не маючи на меті створювати союз проти інших країн.

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