ЗСУ зупинили наступ ворога на Чернігівщині: знищено 20 танків, до 15 одиниць техніки

Російський танк на навчаннях у Білорусі. Фото ілюстративне: getty images

Підрозділи Збройних Сил України зупинили наступ російських військ на Чернігівщині, знищивши біля 20 танків та до 15 одиниць військової техніки окупантів.

Джерело: Сухопутні сили ЗСУ

Дослівно: "Підрозділи оперативного командування "Північ" знищили близько 20 одиниць ворожих танків на менському напрямку на Чернігівщині.

Реклама:

Також підрозділ "Півночі" знищив колону ворожої техніки, яка рухалася з боку Ріпок на Чернігів. Втрати близько 10-15 одиниць техніки".

Деталі: Втрати серед особового складу росіян наразі уточнюються.

ЗСУ запевняють, що Чернігів тримає оборону.

ВІДЕО ДНЯ

Червоним значком позначено менський напрямок на Чернігівщині відносно Чернігова, Києва та держкордону з Білоруссю й Росією Мапа: google maps

Передісторія: