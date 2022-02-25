ЗСУ зупинили наступ ворога на Чернігівщині: знищено 20 танків, до 15 одиниць техніки
П'ятниця, 25 лютого 2022, 11:22
Підрозділи Збройних Сил України зупинили наступ російських військ на Чернігівщині, знищивши біля 20 танків та до 15 одиниць військової техніки окупантів.
Джерело: Сухопутні сили ЗСУ
Дослівно: "Підрозділи оперативного командування "Північ" знищили близько 20 одиниць ворожих танків на менському напрямку на Чернігівщині.
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Також підрозділ "Півночі" знищив колону ворожої техніки, яка рухалася з боку Ріпок на Чернігів. Втрати близько 10-15 одиниць техніки".
Деталі: Втрати серед особового складу росіян наразі уточнюються.
ЗСУ запевняють, що Чернігів тримає оборону.
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Передісторія:
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