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ЗСУ зупинили наступ ворога на Чернігівщині: знищено 20 танків, до 15 одиниць техніки

П'ятниця, 25 лютого 2022, 12:22
Російський танк на навчаннях у Білорусі. Фото ілюстративне: getty images

Підрозділи Збройних Сил України зупинили наступ російських військ на Чернігівщині, знищивши біля 20 танків та до 15 одиниць військової техніки окупантів.

Джерело: Сухопутні сили ЗСУ

Дослівно: "Підрозділи оперативного командування "Північ" знищили близько 20 одиниць ворожих танків на менському напрямку на Чернігівщині.

Також підрозділ "Півночі" знищив колону ворожої техніки, яка рухалася з боку Ріпок на Чернігів. Втрати близько 10-15 одиниць техніки".

Деталі: Втрати серед особового складу росіян наразі уточнюються. 

ЗСУ запевняють, що Чернігів тримає оборону.

Червоним значком позначено менський напрямок на Чернігівщині відносно Чернігова, Києва та держкордону з Білоруссю й Росією
Червоним значком позначено менський напрямок на Чернігівщині відносно Чернігова, Києва та держкордону з Білоруссю й Росією
Мапа: google maps

Передісторія:

  • Станом на обід 25 лютого тривають бойові дії в передмістях Маріуполя, у Рівному оголосили сигнал повітряної тривоги.
  • У Києві очікують наближення окупаційних підрозділів противника правим берегом Дніпра з півночі: жителів столичної Оболоні попросили знаходитися вдома чи в об'єктах укриття.
  • У північно-західних передмістях Києва йдуть запеклі бої.
  • Британське міністерство оборони вважає, що Путін мав наміри окупувати всю територію України, однак за перший день вторгнення він не досяг жодної із запланованих цілей.

Теми: РосіяЧернігівська областьвійнаЗбройні сили
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