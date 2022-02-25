Украинская ПВО уничтожила российские баллистические ракеты и минимум 2 самолета
В Генеральном штабе Вооруженных Сил сообщили, что украинская система противовоздушной обороны уничтожила несколько баллистических ракет россиян и, по меньшей мере, два самолета.
Источник: facebook-страница Генштаба ВСУ, facebook-страница Сухопутных сил ВСУ
Дословно: "Наша система противовоздушной обороны сегодня уничтожила несколько баллистических ракет и как минимум два самолета воздушно-ракетных сил РФ.
На Полесье оккупанты значительными силами продолжают наступление в направлении города Киева.
Пытаясь сохранить темпы наступления противник вводит в отдельных направлениях вторые эшелоны группировок. Отмечено выдвижение дополнительных подразделений в направлении Скадовска.
Проведя тяжелые бои, подразделения Объединенных сил остановили продвижение противника и сохранили свои позиции".
Детали: Украинские бойцы в полдень 25 февраля прорвали позиции российских оккупантов возле Беловодска в Луганской области и совершили контрнаступление, установив контроль над городом. Российские оккупанты сбежали в сторону русской границы.
В Генштабе сообщили, что в городе Счастье в Луганской области был уничтожен мост через реку Северский Донец.
В волынских областях наземных действий оккупантов не фиксировали. Вдоль северного участка границы Украины с Беларусью российская авиация продолжает совершать демонстрационные действия.
Подразделения морской пехоты закрепились на правом берегу реки Кальмиус Донецкой области.
Предыстория:
- В Киев вошли колонны украинской военной техники для обороны столицы. По словам мэра Киева Виталия Кличко, на улицах столицы слышны взрывы и выстрелы из-за присутствия в столице российских диверсантов и боевых подразделений.
- Россия обстреляла из ракетных систем залпового огня детдом в Ворзеле под Киевом.
- Утром 25 февраля украинские военные остановили наступление российских танков на Черниговщине в направлении Киева, взорвав около 20 танков оккупантов и до 15 единиц боевой техники.
- В ходе воздушного сражения украинский истребитель сбил российский истребитель Су-35 над Харьковом.