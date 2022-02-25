Украинская ПВО уничтожила российские баллистические ракеты и минимум 2 самолета

В Генеральном штабе Вооруженных Сил сообщили, что украинская система противовоздушной обороны уничтожила несколько баллистических ракет россиян и, по меньшей мере, два самолета.

Источник: facebook-страница Генштаба ВСУ, facebook-страница Сухопутных сил ВСУ

Дословно: "Наша система противовоздушной обороны сегодня уничтожила несколько баллистических ракет и как минимум два самолета воздушно-ракетных сил РФ.

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На Полесье оккупанты значительными силами продолжают наступление в направлении города Киева.

Пытаясь сохранить темпы наступления противник вводит в отдельных направлениях вторые эшелоны группировок. Отмечено выдвижение дополнительных подразделений в направлении Скадовска.

Проведя тяжелые бои, подразделения Объединенных сил остановили продвижение противника и сохранили свои позиции".

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Детали: Украинские бойцы в полдень 25 февраля прорвали позиции российских оккупантов возле Беловодска в Луганской области и совершили контрнаступление, установив контроль над городом. Российские оккупанты сбежали в сторону русской границы.

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Подразделения морской пехоты закрепились на правом берегу реки Кальмиус Донецкой области.

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