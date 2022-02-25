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Украинская ПВО уничтожила российские баллистические ракеты и минимум 2 самолета

Пятница, 25 февраля 2022, 15:47

В Генеральном штабе Вооруженных Сил сообщили, что украинская система противовоздушной обороны уничтожила несколько баллистических ракет россиян и, по меньшей мере, два самолета.

Источник: facebook-страница Генштаба ВСУ, facebook-страница Сухопутных сил ВСУ

Дословно: "Наша система противовоздушной обороны сегодня уничтожила несколько баллистических ракет и как минимум два самолета воздушно-ракетных сил РФ.

На Полесье оккупанты значительными силами продолжают наступление в направлении города Киева.

Пытаясь сохранить темпы наступления противник вводит в отдельных направлениях вторые эшелоны группировок. Отмечено выдвижение дополнительных подразделений в направлении Скадовска.

Проведя тяжелые бои, подразделения Объединенных сил остановили продвижение противника и сохранили свои позиции".

Детали: Украинские бойцы в полдень 25 февраля прорвали позиции российских оккупантов возле Беловодска в Луганской области и совершили контрнаступление, установив контроль над городом. Российские оккупанты сбежали в сторону русской границы.

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В Генштабе сообщили, что в городе Счастье в Луганской области был уничтожен мост через реку Северский Донец.

В волынских областях наземных действий оккупантов не фиксировали. Вдоль северного участка границы Украины с Беларусью российская авиация продолжает совершать демонстрационные действия.

Подразделения морской пехоты закрепились на правом берегу реки Кальмиус Донецкой области.

Предыстория: 

  • В Киев вошли колонны украинской военной техники для обороны столицы. По словам мэра Киева Виталия Кличко, на улицах столицы слышны взрывы и выстрелы из-за присутствия в столице российских диверсантов и боевых подразделений.
  • Россия обстреляла из ракетных систем залпового огня детдом в Ворзеле под Киевом.
  • Утром 25 февраля украинские военные остановили наступление российских танков на Черниговщине в направлении Киева, взорвав около 20 танков оккупантов и до 15 единиц боевой техники.
  • В ходе воздушного сражения украинский истребитель сбил российский истребитель Су-35 над Харьковом.

Темы: Росcиявойна
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