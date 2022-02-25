Президент відповів Путіну: Обстріляні діти – теж неонацисти?

Президент Володимир Зеленський заявив, що у виправдання Росії за розв’язання війни проти України не повірять ні в Україні, ні в РФ, ні у світі.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Її (агресію РФ – ред.) неможливо виправдати, тому окупантам доводиться придумувати все більш абсурдні звинувачення, щоб говорити хоча б щось.

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Впевнений, що ці звинувачення не об’єктивні, в них ніхто не повірить: не повірять українці, не повірить світ, не поверят граждане Российской Федерации. Просто немає і не може бути такої правди, яка могла б пояснити, чому обстрілюють із реактивної артилерії дитячі садочки та житлову інфраструктуру".

Деталі: Зеленський нагадав, що у п’ятницю у Ворзелі Київської області росіяни били "Градами" по дитячому будинку, а в Охтирці Сумської області з "Ураганів" обстрілювали житлові квартали, укриття і дитячі садочки.

Пряма мова: "Що це за війна проти українських дітей в дитячому садку? Хто вони, вони теж неонацисти з дитячого садочка? Або це солдати НАТО, які загрожували Росії? Вбиті і поранені діти – це вирок цьому вторгненню".

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Більше деталей: Зеленський підкреслив, що всі повинні зробити все можливе для закінчення війни.

"Усі повинні зробити усе, що тільки можуть, щоб зупинити цю війну. Кожен день агресії руйнує нормальне життя не тільки в Україні і в Росії, а також у Європі і в світі. Європейці ще не уявляють, що таке – жити, коли під боком таке протистояння", - сказав він.

Що передувало: Президент країни-агресора Володимир Путін назвав керівництво України "зграєю наркоманів і неонацистів", а українських патріотів, які захищають свою Батьківщину від росіян, – "націоналістичними формуваннями".