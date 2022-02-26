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Президент ответил Путину: Обстрелянные дети тоже неонацисты?

Катерина ТищенкоСуббота, 26 февраля 2022, 00:49
фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что в оправдания России за развязывание войны против Украины не поверят ни в Украине, ни в РФ, ни в мире.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Ее (агрессию РФ – ред.) невозможно оправдать, поэтому оккупантам приходится придумывать все более абсурдные обвинения, чтобы говорить хотя бы что-нибудь.

Уверен, что эти обвинения не объективны, в них никто не поверит: не поверят украинцы, не поверят миру, не поверят граждане Российской Федерации. Просто нет и не может быть такой правды, которая могла бы объяснить, почему обстреливают из реактивной артиллерии детские сады и жилищную инфраструктуру".

Детали: Зеленский напомнил, что в пятницу в Ворзеле Киевской области россияне били "Градами" по детскому дому, а в Ахтырке Сумской области из "Ураганов" обстреливали жилые кварталы, укрытия и детские сады.

Прямая речь: "Что это за война против украинских детей в детском саду? Кто они, они тоже неонацисты с детского сада? Или это угрожавшие России солдаты НАТО? Убитые и раненые дети – приговор этому вторжению".

Больше деталей: Зеленский подчеркнул, что все должны сделать все возможное для окончания войны.

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"Все должны сделать все, что могут, чтобы остановить эту войну. Каждый день агрессии разрушает нормальную жизнь не только в Украине и России, а также в Европе и мире. Европейцы еще не представляют, что такое жить, когда под боком такое противостояние", - сказал он.

Что предшествовало: Президент страны-агрессора Владимир Путин назвал руководство Украины "шайкой наркоманов и неонацистов", а украинских патриотов, защищающих свою Родину от россиян, – "националистическими формированиями".

Темы: Зеленскийвойнадети
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