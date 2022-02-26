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Ласкаво просимо в пекло: над Чорним морем знищено ворожий Су-30

Світлана КізіловаСубота, 26 лютого 2022, 17:58
Ілюстрація ЗСУ

Російський винищувач Су-30 було збито над Чорним морем.

Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook

Дослівно: "В акваторії Чорного моря зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил Збройних Сил України знищений російський винищувач Су-30 СМ. Ласкаво просимо в пекло!!!"

Передісторія: Українські Збройні Сили ще 11 лютого попереджали росіян, що дадуть гідну відсіч. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний ще тоді заявляв, що на ворога чекатиме пекло: "Ми посилили оборону Києва. Ми пройшли війну і належну підготовку. Відтак, готові зустріти ворогів і не з квітами, а зі Стінгерами, Джавелінами та NLAW. Welcome to hell!"

Нагадаємо:

  • 25 лютого під на Вінниччині українські пілоти збили ворожий винищувач Су-25.
  • Лише один льотчик Військово-повітряних сил України впродовж 30 годин власноруч збив 6 російських літаків. Один із них збили в небі над Харковом.
  • Крім того, українська система протиповітряної оборони збила 25 лютого 2 військові літаки російських окупантів.

Теми: авіаЧорне море
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