Ласкаво просимо в пекло: над Чорним морем знищено ворожий Су-30
Субота, 26 лютого 2022, 16:58
Російський винищувач Су-30 було збито над Чорним морем.
Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook
Дослівно: "В акваторії Чорного моря зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил Збройних Сил України знищений російський винищувач Су-30 СМ. Ласкаво просимо в пекло!!!"
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Передісторія: Українські Збройні Сили ще 11 лютого попереджали росіян, що дадуть гідну відсіч. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний ще тоді заявляв, що на ворога чекатиме пекло: "Ми посилили оборону Києва. Ми пройшли війну і належну підготовку. Відтак, готові зустріти ворогів і не з квітами, а зі Стінгерами, Джавелінами та NLAW. Welcome to hell!"
Нагадаємо:
- 25 лютого під на Вінниччині українські пілоти збили ворожий винищувач Су-25.
- Лише один льотчик Військово-повітряних сил України впродовж 30 годин власноруч збив 6 російських літаків. Один із них збили в небі над Харковом.
- Крім того, українська система протиповітряної оборони збила 25 лютого 2 військові літаки російських окупантів.
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