Добро пожаловать в ад: над Черным морем уничтожен вражеский Су-30
Суббота, 26 февраля 2022, 16:58
Российский истребитель Су-30 был сбит над Черным морем.
Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook
Дословно: "В акватории Черного моря зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожен российский истребитель Су-30 СМ. Добро пожаловать в ад!!!"
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Предыстория: Украинские Вооруженные Силы еще 11 февраля предупреждали россиян, что дадут достойный отпор. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный тогда заявлял, что врага будет ждать ад: "Мы усилили оборону Киева. Мы прошли войну и надлежащую подготовку. Следовательно, готовы встретить врагов и не с цветами, а со Стингерами, Джавелинами и NLAW. Welcome to hell!"
Напомним:
- Под Калиновкой в Винницкой области 25 февраля украинские пилоты сбили российский истребитель Су-25.
- Лишь один летчик Военно-воздушных сил Украины на протяжении 30 часов собственноручно сбил 6 российских самолетов. Один из них был сбит в небе над Харьковом.
- Кроме того, украинская система противовоздушной обороны сбила 25 февраля 2 военных самолета российских оккупантов.
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