Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойко вирішив вигнати Киву з фракції ОПЗЖ

Анастасія КалатурСубота, 26 лютого 2022, 22:53
ФОТО: ЦЕНЗОР

В "Опозиційній платформі – За життя" ініціювали  виключення нардепа Іллі Киви.

Джерело: співголова фракції Юрій Бойко в FB

Пряма мова: "Провокатори, які стараються завадити мирному процесу, виключаються із фракції. І ті люди (Кива), які розпалюють ворожнечу, а не здатні до мирного процесу, їм не місце у нашій фракції.

Я ініціював питання виключення його з фракції".

Деталі: Бойко заявив, що ОПЗЖ виступає за термінові переговори щодо припинення військового конфлікту та готова допомагати у цьому "усіма силами".

Що передувало: Уночі 24 лютого Ілля Кива, якого використовують російські пропагандисти, з-за кордону заявив, що "українському народу потрібне звільнення", а "українці, білоруси, росіяни – це один народ".

Теми: КиваОПЗЖ
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Окупанти хочуть створити у Маріуполі гуманітарну катастрофу – ОДА

Німеччина конфіскувала 156-метрову суперяхту друга Путіна Усманова – Forbes 

відеоХодорковський кличе росіян на вулиці: "15 діб варті того, щоб не дати убити людину"

Арахамія: Переговори відбудуться не в Біловезькій пущі

Чотири винищувачі РФ порушили повітряний простір Швеції

фото, відеоЖителі Енергодара стали стіною на захист міста

Усі новини...
Кива
Кива в ефірі росТБ заявив, що Україна "поневолена і поставлена на коліна Заходом"
Запаси, зв'язок, план евакуації: як Київ готується до можливого наступу РФ
Кива на шоу Скабєєвої підтримав злиття України та Росії
Останні новини
23:14
У Білорусі йде "рейкова війна" проти війни з Україною
23:09
відеоУ Росії продовжують затримувати учасників "антивоєнних" мітингів: за добу 724 людини
23:06
У США з’явилася оперативна група для полювання на активи російських олігархів
22:55
Арахамія: Переговори відбудуться не в Біловезькій пущі
22:50
Коли перебої на лінії 102: столична поліція дала додаткові контакти
22:49
Макрон виступив з промовою щодо війни РФ проти України
22:32
Росії може загрожувати дефолт – JPMorgan
22:23
відеоЄвреї, які пережили Голокост, проклинають Путіна з бомбосховища Києва й вимагають миру
22:13
ВІДЕОУ Києві 3 березня дозволять рух на двох мостах – Кличко
22:08
Жодних полонених російських артилеристів більше не буде – ССО
Усі новини...