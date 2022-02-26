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Бойко решил выгнать Киву из фракции ОПЗЖ

Анастасия КалатурСуббота, 26 февраля 2022, 22:53
ФОТО: ЦЕНЗОР

В "Оппозиционной платформе – За  жизнь" инициировали исключение нардепа Ильи Кивы.

Источник: сопредседатель фракции Юрий Бойко во FB

Прямая речь: "Провокаторы, которые стараются помешать мирному процессу, исключаются из фракции. И те люди (Кива), которые разжигают рознь, а не способны к мирному процессу, им не место в нашей фракции".

Я инициировал вопрос исключения его из фракции".

Детали: Бойко заявил, что ОПЗЖ выступает за срочные переговоры по прекращению военного конфликта и готова помогать в этом "всеми силами".

Что предшествовало: Ночью 24 февраля Илья Кива, которого используют российские пропагандисты, из-за границы заявил, что "украинскому народу нужно освобождение", а "украинцы, белорусы, россияне – это один народ".

Темы: КиваОПЗЖ
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