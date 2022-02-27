Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Современная военная техника не производит наведение по меткам на столбах и крышах – Арестович

Денис КарловскийВоскресенье, 27 февраля 2022, 11:52

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович обратился с просьбой не распространять информацию о световых метках для наведения огня вражеской артиллерии.

Источник: пресс-брифинг Арестовича

Прямая речь Арестовича: "Наши военные и спецслужбы отмечают следующее, и просят вас обратить внимание на следующее, что современная техника и авиация не наводятся по световым знакам на столбах или дорогах. Они наводятся с помощью других современных технических средств".

Детали: По мнению Арестовича, сообщения с такими просьбами срывать или закрашивать световые метки на столбах и дорогах могут применяться врагом для распространения так называемой "шпиономании".

Кроме того, чиновник попросил самостоятельно не бороться с подозрительными лицами, которые были замечены н действиях по расположению таких меток, а сообщать о таких случаях в полицию.

Предыстория: 

  • Ранее стражи порядка призвали украинцев быть бдительными и уничтожать отметки, которые может использовать враг для координации вторжения.
  • В полиции даже создали специальный бот для сообщений о наличии меток для корректировки атак вражеских войск.
  • Киевские городские власти сообщили 27 февраля, что причастность к таким действиям может караться лишением свободы на 15 лет. А мэр города Виталий Кличко обращался с личной просьбой к киевлянам уничтожать световые метки врага.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: войнаРосcияармияоккупация
powered by lun.ua
Главное сегодня

На всех пунктах пропуска на западной границе исчезли очереди – ГПСУ

ВСУ и ГНСУ вышли к границе в Сумской области

фотоЗащитники уничтожили вражескую колонну в Сумской области

Польша считает реальным предоставление Украине статуса кандидата в ЕС в ближайшие дни

Комитет Рады поддержал законопроект о национализации российского имущества

ВСУ сбили над Ирпенем вражеский самолет – Залужный

Все новости...
война
В Николаеве с места боя изъяли 23 артснаряда и 2 гранаты: они уничтожены
Глава МИД Британии: никаких переговоров с РФ, пока она не выведет войска из Украины
Не только "паляниця" не произносят, с "Гастамелем" тоже проблемы - СБУ о разговоре оккупантов
Последние новости
12:52
"Непригодны для инвестиций": Лондон останавливает торги российских компаний, их исключают из индексов
12:50
12:46
аудиоВМФ РФ занимается пиратством и терроризмом: российских моряков посылают по уже известному маршруту
12:45
Лавров заявил, что Зеленский якобы дает свою охрану "нацистам на их факельных шествиях"
12:22
Зеленский: Мы ничего не отдали, а Путин и в бункере не скроется от Бога
12:13
Лукашенко намекает, что войска Беларуси не пойдут в Украину
12:02
На всех пунктах пропуска на западной границе исчезли очереди – ГПСУ
12:02
Переговоры: россияне придумали три части требований
11:55
Дерипаска: Железный занавес уже опустился. Кризис будет в три раза хуже, чем в 1998 году
11:44
Российский десант на подходе к Одессе – источники 
Все новости...