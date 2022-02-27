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Современная военная техника не производит наведение по меткам на столбах и крышах – Арестович

Денис КарловскийВоскресенье, 27 февраля 2022, 10:52
Современная военная техника не производит наведение по меткам на столбах и крышах – Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович обратился с просьбой лично не задерживать подозрительных лиц, якобы ставящих световые отметки для наведения огня вражеской артиллерии.

Источник: пресс-брифинг Арестовича

Прямая речь Арестовича: "Наши военные и спецслужбы отмечают следующее, и просят вас обратить внимание на следующее, что современная техника и авиация не наводятся по световым знакам на столбах или дорогах. Они наводятся с помощью других современных технических средств".

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Детали: По мнению Арестовича, сообщения с такими просьбами срывать или закрашивать световые метки на столбах и дорогах могут применяться врагом для распространения так называемой "шпиономании".

Кроме того, чиновник попросил самостоятельно не бороться с подозрительными лицами, которые были замечены н действиях по расположению таких меток, а сообщать о таких случаях в полицию.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее стражи порядка призвали украинцев быть бдительными и уничтожать отметки, которые может использовать враг для координации вторжения.
  • В полиции даже создали специальный бот для сообщений о наличии меток для корректировки атак вражеских войск.
  • Киевские городские власти сообщили 27 февраля, что причастность к таким действиям может караться лишением свободы на 15 лет. А мэр города Виталий Кличко обращался с личной просьбой к киевлянам уничтожать световые метки врага.

Темы: войнаРосcияармияоккупация
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