Современная военная техника не производит наведение по меткам на столбах и крышах – Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович обратился с просьбой не распространять информацию о световых метках для наведения огня вражеской артиллерии.

Источник: пресс-брифинг Арестовича

Прямая речь Арестовича: "Наши военные и спецслужбы отмечают следующее, и просят вас обратить внимание на следующее, что современная техника и авиация не наводятся по световым знакам на столбах или дорогах. Они наводятся с помощью других современных технических средств".

Детали: По мнению Арестовича, сообщения с такими просьбами срывать или закрашивать световые метки на столбах и дорогах могут применяться врагом для распространения так называемой "шпиономании".

Кроме того, чиновник попросил самостоятельно не бороться с подозрительными лицами, которые были замечены н действиях по расположению таких меток, а сообщать о таких случаях в полицию.

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