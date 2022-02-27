У Миколаєві з місця бою вилучили 23 артснаряди і 2 гранати: вони знищені
Піротехніки ДСНС вилучили з місця бою в Миколаєві 23 артилерійських снаряди та 2 протитанкові гранати і знищили їх.
Джерело: ДСНС у Facebook
Дослівно ДСНС: "З місця бойового зіткнення по проспекту Центральному, 259 м. Миколаєва біля торговельного центру "Делікатес" вилучено 23 одиниці артилерійських снарядів калібром 122 мм та 2 протитанкові гранати, які знищені у спеціально відведеному місці".
Деталі: Рятувальники Миколаївщини закликали жителів по можливості залишатися в укриттях. У випадку виходу на вулицю радять бути пильними, уважно дивитися навколо, щоб не зачепити "ворожі подарунки".
Про всі підозрілі або вибухонебезпечні предмети треба негайно повідомляти за номерами 101 або 102 і вказувати координати та місця виявлення – це дуже допоможе піротехнікам.
Передісторія:
- 25 лютого в Генеральному штабі Збройних сил повідомили, що російські окупанти намагаються обійти Херсон та здійснити наступ на Миколаїв.
- Вночі 26 лютого протиповітряна оборона ЗСУ відбила атаки російських окупантів на Миколаїв.
- Вдень 26 лютого Миколаїв готувався до кругової оборони міста – зі сторони Каховки прорвалися 12 танків ворога, також була інформація і про інші сили РФ.
- Станом на ранок 27 лютого ситуацію в Миколаєві контролюють Збройні Сили України, танки та бронетехніка на території міста – українські.
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