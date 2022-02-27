У Миколаєві з місця бою вилучили 23 артснаряди і 2 гранати: вони знищені

Піротехніки ДСНС вилучили з місця бою в Миколаєві 23 артилерійських снаряди та 2 протитанкові гранати і знищили їх.

Джерело: ДСНС у Facebook

Дослівно ДСНС: "З місця бойового зіткнення по проспекту Центральному, 259 м. Миколаєва біля торговельного центру "Делікатес" вилучено 23 одиниці артилерійських снарядів калібром 122 мм та 2 протитанкові гранати, які знищені у спеціально відведеному місці".

Фото ДСНС

Деталі: Рятувальники Миколаївщини закликали жителів по можливості залишатися в укриттях. У випадку виходу на вулицю радять бути пильними, уважно дивитися навколо, щоб не зачепити "ворожі подарунки".

Про всі підозрілі або вибухонебезпечні предмети треба негайно повідомляти за номерами 101 або 102 і вказувати координати та місця виявлення – це дуже допоможе піротехнікам.

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