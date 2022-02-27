В Николаеве с места боя изъяли 23 артснаряда и 2 гранаты: они уничтожены
Пиротехники ГСЧС изъяли с места боя в Николаеве 23 артиллерийских снаряда и 2 противотанковые гранаты и уничтожили их.
Источник: ГСЧС в Facebook
Дословно ГСЧС: "С места боевого столкновения по Центральному проспекту, 259 г. Николаева возле торгового центра "Деликатес" изъято 23 единицы артиллерийских снарядов калибром 122 мм и 2 противотанковые гранаты, которые уничтожены в специально отведенном месте".
Детали: Спасатели Николаевской области призвали жителей по возможности оставаться в укрытиях. В случае выхода на улицу советуют быть бдительными, внимательно смотреть вокруг, чтобы не задеть "вражеские подарки".
Обо всех подозрительных или взрывоопасных предметах следует немедленно сообщать по номерам 101 или 102 и указывать координаты и места обнаружения – это очень поможет пиротехникам.
Предыстория:
- 25 февраля в Генеральном штабе Вооруженных сил сообщили, что российские оккупанты пытаются обойти Херсон и осуществить наступление на Николаев.
- Ночью 26 февраля противовоздушная оборона ВСУ отразила атаки российских оккупантов на Николаев.
- Днем 26 февраля Николаев готовится к круговой обороне города – со стороны Каховки прорвались 12 танков врага, также была информация и о других силах РФ.
- По состоянию на утро 27 февраля ситуацию в Николаеве контролируют Вооруженные Силы Украины, танки и бронетехника на территории города – украинские.
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