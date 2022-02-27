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В Николаеве с места боя изъяли 23 артснаряда и 2 гранаты: они уничтожены

Ирина БалачукВоскресенье, 27 февраля 2022, 11:09
В Николаеве с места боя изъяли 23 артснаряда и 2 гранаты: они уничтожены
Фото ГСЧС

Пиротехники ГСЧС изъяли с места боя в Николаеве 23 артиллерийских снаряда и 2 противотанковые гранаты и уничтожили их.

Источник: ГСЧС в Facebook

Дословно ГСЧС: "С места боевого столкновения по Центральному проспекту, 259 г. Николаева возле торгового центра "Деликатес" изъято 23 единицы артиллерийских снарядов калибром 122 мм и 2 противотанковые гранаты, которые уничтожены в специально отведенном месте".

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Детали: Спасатели Николаевской области призвали жителей по возможности оставаться в укрытиях. В случае выхода на улицу советуют быть бдительными, внимательно смотреть вокруг, чтобы не задеть "вражеские подарки". 

 
Фото ГСЧС

Обо всех подозрительных или взрывоопасных предметах следует немедленно сообщать по номерам 101 или 102 и указывать координаты и места обнаружения – это очень поможет пиротехникам.

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Темы: НиколаеввойнаГСЧС
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