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Зеленський про переговори: Не дуже вірю в результат, але хай спробують

Ірина БалачукНеділя, 27 лютого 2022, 17:28
Зеленський про переговори: Не дуже вірю в результат, але хай спробують
Скриншот з відео

Президент Володимир Зеленський заявив, що не дуже вірить в результат переговорів на кордоні з Білоруссю, але хай спробують, щоб потім ніхто не сумнівався, що він хотів зупинити війну.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Скажу відверто, як завжди: я не дуже вірю в результат цієї зустрічі, але нехай спробують. Щоб потім у жодного громадянина України не було жодного сумніву, що я, як президент, не намагався зупинити війну, коли був нехай і маленький, але все ж таки шанс". 

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Деталі: Зеленський підкреслив, що Лукашенко звернувся до нього, щоб українська та російська делегації зустрілись на річці Прип’ять "без жодних умов".

Він додав, що поки "наші хлопці" на переговорах, він сам, голова ОПУ, прем’єр, головнокомадувач і армія тут, в Україні, – і всі вони будуть боронити нашу державу, бо наша мета – територіальна цілісність.

Зеленський також додав, що весь світ нашу позицію побачив на 100 %.

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Пряма мова президента: "Моє завдання як президента захистити нашу державу. І ви побачили протягом цих жорстоких днів, як ми це задання виконуємо.  Тепер щодо нашої мотивації – очевидно, що наші військові воюють не за гроші, а за сьогодні і за завтра,  і дуже жорстко відповідають за те, що було вчора".

Що було раніше:

  • Офіс президента повідомив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зателефонував президенту України Володимиру Зеленському, й вони домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською на кордоні, в районі річки Прип'ять.
  • Політики домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською без попередніх умов. Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі.
  • Перед цим Лукашенко пригрозив Україні "спецоперацією із захисту своїх громадян".
  • Представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський повідомив, що перемовини української делегації з росіянами почнуться за декілька годин, оскільки команда добиратиметься до кордону з Білоруссю більше часу, ніж очікувалося.

Теми: ЗеленськийРосіявійнапереговори
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