Зеленский о переговорах: Не очень верю в результат, но пусть попробуют
Президент Владимир Зеленский заявил, что не очень верит в результат переговоров на границе с Беларусью, но пусть попробуют, чтобы потом никто не сомневался, что он хотел остановить войну.
Источник: видеообращение Зеленского
Прямая речь Зеленского: "Скажу откровенно, как обычно: я не очень верю в результат этой встречи, но пусть попробуют. Чтобы потом ни у одного гражданина Украины не было никакого сомнения, что я как президент не пытался остановить войну, когда был пусть и маленький, но все же шанс".
Детали: Зеленский подчеркнул, что Лукашенко обратился к нему, чтобы украинская и российская делегации встретились на реке Припять "без всяких условий".
Он добавил, что пока "наши ребята" на переговорах, он сам, глава ОПУ, премьер, главнокомандующий и армия здесь, в Украине, – и все они будут защищать наше государство, потому что наша цель – территориальная целостность.
Зеленский также добавил, что весь мир нашу позицию увидел на 100%.
Прямая речь президента: "Моя задача как президента – защитить наше государство. И вы увидели в течение этих жестоких дней, как мы это задание выполняем. Теперь, что касается нашей мотивации – очевидно, что наши военные воюют не за деньги, а за сегодня и за завтра, и очень жестко отвечают за то, что было вчера".
Что было раньше:
- Офис президента сообщил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко позвонил по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому, и они договорились, что украинская делегация встретится с российской на границе, в районе реки Припять.
- Политики договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий. Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.
- Перед этим Лукашенко пригрозил Украине "спецопераций по защите своих граждан".
- Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский сообщил, что переговоры украинской делегации с россиянами начнутся через несколько часов, поскольку команда будет добираться до границы с Беларусью больше времени, чем ожидалось.