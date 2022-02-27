Зеленский о переговорах: Не очень верю в результат, но пусть попробуют

Президент Владимир Зеленский заявил, что не очень верит в результат переговоров на границе с Беларусью, но пусть попробуют, чтобы потом никто не сомневался, что он хотел остановить войну.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Скажу откровенно, как обычно: я не очень верю в результат этой встречи, но пусть попробуют. Чтобы потом ни у одного гражданина Украины не было никакого сомнения, что я как президент не пытался остановить войну, когда был пусть и маленький, но все же шанс".

Детали: Зеленский подчеркнул, что Лукашенко обратился к нему, чтобы украинская и российская делегации встретились на реке Припять "без всяких условий".

Он добавил, что пока "наши ребята" на переговорах, он сам, глава ОПУ, премьер, главнокомандующий и армия здесь, в Украине, – и все они будут защищать наше государство, потому что наша цель – территориальная целостность.

Зеленский также добавил, что весь мир нашу позицию увидел на 100%.

Прямая речь президента: "Моя задача как президента – защитить наше государство. И вы увидели в течение этих жестоких дней, как мы это задание выполняем. Теперь, что касается нашей мотивации – очевидно, что наши военные воюют не за деньги, а за сегодня и за завтра, и очень жестко отвечают за то, что было вчера".

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