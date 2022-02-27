Зеленський про розмову з Лукашенком: Пояснив йому неможливість нашого зіткнення

Президент Володимир Зеленський заявив, що мав довгу і предметну розмову з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, під час якої він пояснив йому неможливість зіткнення наших народів.

Джерело: відеозвенення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "У мене відбулась телефонна розмова з Олександром Лукашенком. Ми не розмовляли з ним 2 роки, а сьогодні ми говорили з ним довго, дуже предметно. Я пояснив йому детально неможливість нашого зіткнення. Я не хочу, щоб ракети, літаки, гвинтокрили летіли в Україну з Білорусі. Я не хочу, щоб йшли війська в Україну з Білорусі".

Деталі: Зеленський додав, що Лукашенко "запевнив його у цьому".

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