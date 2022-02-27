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Зеленський про розмову з Лукашенком: Пояснив йому неможливість нашого зіткнення

Ірина БалачукНеділя, 27 лютого 2022, 18:13
Зеленський про розмову з Лукашенком: Пояснив йому неможливість нашого зіткнення
Володимир Зеленський. Скриншот з відео

Президент Володимир Зеленський заявив, що мав довгу і предметну розмову з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, під час якої він пояснив йому неможливість зіткнення наших народів.

Джерело: відеозвенення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "У мене відбулась телефонна розмова з Олександром Лукашенком. Ми не розмовляли з ним 2 роки, а сьогодні ми говорили з ним довго, дуже предметно. Я пояснив йому детально неможливість нашого зіткнення. Я не хочу, щоб ракети, літаки, гвинтокрили летіли в Україну з Білорусі. Я не хочу, щоб йшли війська в Україну з Білорусі".

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Деталі: Зеленський додав, що Лукашенко "запевнив його у цьому".  

Що було раніше:

  • Офіс президента повідомив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зателефонував президенту України Володимиру Зеленському, й вони домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською на кордоні, в районі річки Прип'ять.
  • Політики домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською без попередніх умов. Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі.
  • Перед цим Лукашенко пригрозив Україні "спецоперацією із захисту своїх громадян".
  • Представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський повідомив, що перемовини української делегації з росіянами почнуться за декілька годин, оскільки команда добиратиметься до кордону з Білоруссю більше часу, ніж очікувалося.

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Теми: ЗеленськийЛукашенкоРосіявійна
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