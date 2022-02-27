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Зеленский о разговоре с Лукашенко: Объяснил ему невозможность нашего столкновения

Ирина БалачукВоскресенье, 27 февраля 2022, 19:13
Владимир Зеленский. Скриншот из видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что у него был долгий и предметный разговор с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, во время которого он объяснил ему невозможность столкновения наших народов.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "У меня состоялся телефонный разговор с Александром Лукашенко. Мы не разговаривали с ним 2 года, а сегодня мы говорили с ним долго, очень предметно. Я объяснил ему подробно невозможность нашего столкновения. Я не хочу, чтобы ракеты, самолеты, вертолеты летели в Украину из Беларуси. Я не хочу, чтобы шли войска в Украину из Белоруссии". 

Детали: Зеленский добавил, что "Лукашенко заверил его в этом".

Что было раньше:

  • Офис президента сообщил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко позвонил по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому, и они договорились, что украинская делегация встретится с российской на границе, в районе реки Припять.
  • Политики договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий. Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.
  • Перед этим Лукашенко пригрозил Украине "спецопераций по защите своих граждан".
  • Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский сообщил, что переговоры украинской делегации с россиянами начнутся через несколько часов, поскольку команда будет добираться до границы с Беларусью больше времени, чем ожидалось.

Темы: ЗеленскийЛукашенкоРосcиявойна
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