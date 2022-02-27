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Група російських диверсантів здалася в полон на Миколаївщині

Денис КарловськийНеділя, 27 лютого 2022, 21:49
Група російських диверсантів здалася в полон на Миколаївщині
Тіло загиблого окупанта лежить у снігу під Харковом 26 лютого. фото: getty images

У Миколаївській області четверо диверсантів здалися в полон місцевим після бою та розповіли деталі своєї участі в російському нападі на Україну.

Джерело: пресслужба Національної поліції

Деталі: Четверо російських окупантів віком від 18 до 29 років здалися в полон місцевим.

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Вони стверджують, що є військовими 33-го полку з Волгоградської області.

Диверсанти зазнали поразки в бою на адміністративній межі Миколаївської та Херсонської областей. 

Нібито їм сказали, що вони братимуть участь лише у військових навчаннях, але потім російське командування сказало почати наступ в Україну.

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Кілька диверсантів розповідають нібито не знали намірів керівництва і з подивом зрозуміли в ході бою на Херсонщині, що їх висадили в Україні.

Українські поліцейські вилучили в них документи.

Пряма мова одного з окупантів: "У Крим прибули спочатку з метою перших навчань.

Першу ніч ми просто цілу добу їхали, виходить, на БМП. У другу добу, коли БМП відкрився – ми стояли на мосту, де було місто, яке палало. Як ми потім дізналися – то був Херсон".

Передісторія: 

  • Українська влада домовилася з російськими окупантами про часткову евакуацію мешканців із території довкола Нової Каховки на Херсонщині.
  • Українська влада також запустила сайт із загиблими і полоненими російськими військовими.

Теми: РосіявійнадиверсантиМиколаївська область
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