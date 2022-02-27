Група російських диверсантів здалася в полон на Миколаївщині

У Миколаївській області четверо диверсантів здалися в полон місцевим після бою та розповіли деталі своєї участі в російському нападі на Україну.

Джерело: пресслужба Національної поліції

Деталі: Четверо російських окупантів віком від 18 до 29 років здалися в полон місцевим.

Вони стверджують, що є військовими 33-го полку з Волгоградської області.

Диверсанти зазнали поразки в бою на адміністративній межі Миколаївської та Херсонської областей.

Нібито їм сказали, що вони братимуть участь лише у військових навчаннях, але потім російське командування сказало почати наступ в Україну.

Кілька диверсантів розповідають нібито не знали намірів керівництва і з подивом зрозуміли в ході бою на Херсонщині, що їх висадили в Україні.

Українські поліцейські вилучили в них документи.

Пряма мова одного з окупантів: "У Крим прибули спочатку з метою перших навчань.

Першу ніч ми просто цілу добу їхали, виходить, на БМП. У другу добу, коли БМП відкрився – ми стояли на мосту, де було місто, яке палало. Як ми потім дізналися – то був Херсон".

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