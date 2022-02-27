Группа российских диверсантов сдалась в плен в Николаевской области

В Николаевской области четверо диверсантов сдались в плен местным после боя и рассказали детали своего участия в российском нападении на Украину.

Источник: пресс-служба Национальной полиции

Детали: Четверо российских оккупантов в возрасте от 18 до 29 лет сдались в плен местным.

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Они утверждают, что являются военными 33 полка из Волгоградской области.

Диверсанты потерпели поражение в бою на административной границе Николаевской и Херсонской областей.

Якобы им сказали, что они будут участвовать только в военных учениях, но потом российское командование сказало начать наступление в Украину.

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Несколько диверсантов рассказывают, что они будто не знали намерений руководства и с удивлением поняли в ходе боя в Херсонской области, которые высадили в Украине.

Украинские полицейские изъяли у них документы.

Прямая речь одного из оккупантов: "В Крым прибыли первоначально с целью первых учений.

Первую ночь мы просто целые сутки ехали, получается, на БМП. На вторые сутки, когда БМП открылся – мы стояли на мосту, где был сгоревший город. Как мы потом узнали – это был Херсон".

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