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Группа российских диверсантов сдалась в плен в Николаевской области

Денис КарловскийВоскресенье, 27 февраля 2022, 22:49
Тело погибшего оккупанта лежит в снегу под Харьковом 26 февраля. фото: getty images

В Николаевской области четверо диверсантов сдались в плен местным после боя и рассказали детали своего участия в российском нападении на Украину.

Источник: пресс-служба Национальной полиции

Детали: Четверо российских оккупантов в возрасте от 18 до 29 лет сдались в плен местным.

Они утверждают, что являются военными 33 полка из Волгоградской области.

Диверсанты потерпели поражение в бою на административной границе Николаевской и Херсонской областей.

Якобы им сказали, что они будут участвовать только в военных учениях, но потом российское командование сказало начать наступление в Украину.

Несколько диверсантов рассказывают, что они будто не знали намерений руководства и с удивлением поняли в ходе боя в Херсонской области, которые высадили в Украине.

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Украинские полицейские изъяли у них документы.

Прямая речь одного из оккупантов: "В Крым прибыли первоначально с целью первых учений.

Первую ночь мы просто целые сутки ехали, получается, на БМП. На вторые сутки, когда БМП открылся – мы стояли на мосту, где был сгоревший город. Как мы потом узнали – это был Херсон".

Предыстория: 

  • Украинские власти договорились с российскими оккупантами о частичной эвакуации жителей с территории вокруг Новой Каховки в Херсонской области.
  • Украинские власти также запустили сайт с погибшими и пленными российскими военными.

Темы: РосcиявойнадиверсантыНиколаевская область
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