Поклонська на новій посаді зібралася "захищати права росіян в Україні"

Колаборантка Наталія Поклонська, призначена напередодні президентом РФ заступником керівника Росспівробітництва, заявила про намір "захищати права співвітчизників в Україні".

Джерело: Поклонська, яку цитує підконтрольне окупантам ЗМІ "Кримінформ"

Пряма мова: "Пріоритетом для мене, звичайно ж, ми попередньо обговорювали мої функціональні обов'язки, буде захист прав співвітчизників за кордоном. Зокрема – в Україні.

Для мене це не нова сфера діяльності, бо завжди займалася захистом прав людини, світом, безпекою. Мій російсько-український досвід тут стане в нагоді. Ми з Україною стаємо все ближче й ближче один до одного".

Деталі: Заступниця голови Росспівробітництва додала, що виконання посадових обов'язків розпочне вже наступного тижня.

"Кримінформ" зазначає, що Поклонська, у тому числі в рамках своїх повноважень, "планує проводити зустрічі зі співвітчизниками за кордоном".

Що було раніше: Президент Росії Володимир Путін напередодні підписав указ про призначення Поклонської заступницею керівника Федерального агентства у справах Співдружності Незалежних Держав, співвітчизників, які проживають за кордоном, та з міжнародного гуманітарного співробітництва.

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