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Поклонська на новій посаді зібралася "захищати права росіян в Україні"

Четвер, 3 лютого 2022, 10:55
Поклонська на новій посаді зібралася захищати права росіян в Україні
Наталія Поклонська. фото з її соцмереж

Колаборантка Наталія Поклонська, призначена напередодні президентом РФ заступником керівника Росспівробітництва, заявила про намір "захищати права співвітчизників в Україні".

Джерело: Поклонська, яку цитує підконтрольне окупантам ЗМІ "Кримінформ"

Пряма мова: "Пріоритетом для мене, звичайно ж, ми попередньо обговорювали мої функціональні обов'язки, буде захист прав співвітчизників за кордоном. Зокрема – в Україні.

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Для мене це не нова сфера діяльності, бо завжди займалася захистом прав людини, світом, безпекою. Мій російсько-український досвід тут стане в нагоді. Ми з Україною стаємо все ближче й ближче один до одного".

Деталі: Заступниця голови Росспівробітництва додала, що виконання посадових обов'язків розпочне вже наступного тижня.

"Кримінформ" зазначає, що Поклонська, у тому числі в рамках своїх повноважень, "планує проводити зустрічі зі співвітчизниками за кордоном".

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Президент Росії Володимир Путін напередодні підписав указ про призначення Поклонської заступницею керівника Федерального агентства у справах Співдружності Незалежних Держав, співвітчизників, які проживають за кордоном, та з міжнародного гуманітарного співробітництва.

Передісторія:

  • Поклонська – уродженка Луганської області. До окупації Криму працювала у прокуратурі. У 2014 році перейшла на бік сепаратистів – у березні 2014 її призначили "прокурором АРК". 
  • Українські правоохоронці оголосили Поклонську у розшук за держзраду, сепаратизм, захоплення влади і злочинну організацію. Крім того, на неї завели справи за заборону Меджлісу і переслідування українців. 6 грудня 2021 року Київський апеляційний суд дав дозвіл на затримання Поклонської, підозрюваної у державній зраді.
  • У жовтні 2020 року президент Росії Володимир Путін призначив колишнього так звану "прокурорку" Криму та ексдепутатку Держдуми РФ Наталю Поклонську послом Росії в африканській республіці Кабо-Верде.
  • Україна порушила перед урядом Кабо-Верде питання злочинної діяльності Поклонської. МЗС України нагадало, що колишня прокурор російської окупаційної адміністрації у Криму розшукується за державну зраду проти нашої держави. Вона перебуває під санкціями України, ЄС, США, Канади та Японії.
  • У січні 2022 року Поклонська заявила, що плани щодо її вступу на посаду "скасувалися у зв'язку з особистими обставинами".

Теми: колабораціяРосія
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