Поклонська не поїде послом РФ в Африку: змінилися плани
Підозрювана Україною в держзраді Наталія Поклонська, призначена раніше послом Росії в Кабо-Верде, заявила, що плани щодо її вступу на посаду "скасувалися у зв'язку з особистими обставинами".
Джерело: Поклонська у коментарі російському виданню ТАСС
Пряма мова: "Чому я не вступила на посаду? Змінилися особисті обставини… Завжди говорила, повторю: я хочу бути корисною нашій країні. Тому я готова на будь-яку посаду, де буду корисна державі".
Деталі: Російське видання зазначає, що в МЗС РФ підтвердили цю інформацію.
Що передувало: У жовтні 2020 року президент Росії Володимир Путін призначив колишнього так звану "прокурорку" Криму та ексдепутатку Держдуми РФ Наталю Поклонську послом Росії в африканській республіці Кабо-Верде.
Україна порушила перед урядом Кабо-Верде питання злочинної діяльності Поклонської. МЗС України нагадало, що колишня прокурор російської окупаційної адміністрації у Криму розшукується за державну зраду проти нашої держави. Вона перебуває під санкціями України, ЄС, США, Канади та Японії.
Передісторія:
- Поклонська – уродженка Луганської області. До окупації Криму працювала у прокуратурі. У 2014 році перейшла на бік сепаратистів – у березні 2014 її призначили "прокурором АРК".
- Українські правоохоронці оголосили Поклонську у розшук за держзраду, сепаратизм, захоплення влади і злочинну організацію. Крім того, на неї завели справи за заборону Меджлісу і переслідування українців.
- 6 грудня 2021 року Київський апеляційний суд дав дозвіл на затримання Поклонської, підозрюваної у державній зраді.