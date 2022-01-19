Поклонська не поїде послом РФ в Африку: змінилися плани

Підозрювана Україною в держзраді Наталія Поклонська, призначена раніше послом Росії в Кабо-Верде, заявила, що плани щодо її вступу на посаду "скасувалися у зв'язку з особистими обставинами".

Джерело: Поклонська у коментарі російському виданню ТАСС

Пряма мова: "Чому я не вступила на посаду? Змінилися особисті обставини… Завжди говорила, повторю: я хочу бути корисною нашій країні. Тому я готова на будь-яку посаду, де буду корисна державі".

Деталі: Російське видання зазначає, що в МЗС РФ підтвердили цю інформацію.

Що передувало: У жовтні 2020 року президент Росії Володимир Путін призначив колишнього так звану "прокурорку" Криму та ексдепутатку Держдуми РФ Наталю Поклонську послом Росії в африканській республіці Кабо-Верде.

Україна порушила перед урядом Кабо-Верде питання злочинної діяльності Поклонської. МЗС України нагадало, що колишня прокурор російської окупаційної адміністрації у Криму розшукується за державну зраду проти нашої держави. Вона перебуває під санкціями України, ЄС, США, Канади та Японії.

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