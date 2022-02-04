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Монастирський нарешті відреагував на скандальне відео з Трухіним: Я б його послав

П'ятниця, 4 лютого 2022, 16:52
Монастирський нарешті відреагував на скандальне відео з Трухіним: Я б його послав
Денис Монастирський. фото МВС

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський каже, що народний депутат "Слуги народу" Олександр Трухін не звертався до нього по допомогу після скандальної ДТП, очільник МВС стверджує також, що не бачив відео з боді-камер поліцейських. 

Джерело: Монастирський під час спілкування з журналістами 4 лютого, цитує "Суспільне"

Пряма мова: "Чи телефонував він мені з місця події? Я можу сказати, і тут присутні мої колеги колишні, народні депутати, які можуть підтвердити, що я надзвичайно негативно ставлюсь до будь-яких питань "порєшать". Тому мені з таких питань ніхто дзвонити не може.

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І якщо він би мені потелефонував, то був би "посланий" в той же момент... Я вважаю що будь-яка особа, в тому числі нардеп, про якого ви говорите, має нести відповідальність за все те, що він вчинив".

Деталі: Монастирський зазначив, що був "вражений" появою відео із натільної камери співробітника поліції, на якому зафіксований Трухін після аварії.

Міністр стверджує, що йому доповідали про відсутність відео з боді-камер поліцейських, які оформляли це ДТП. За його словами, нині Національна поліція проводить службове розслідування, "яким чином, де це відео могло бути передане або зникло".

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Пряма мова: "Коли мені доповідали про це ДТП свого часу, у серпні, мені сказали, що з показів свідків є різні дані, хто був за кермом, тому слідчий направив клопотання до прокуратури з пропозицією передати його для дослідження в Державне бюро розслідувань. Мені сказали, що не всі екіпажі обладнані боді-камерами. На той час мені сказали, що цих записів немає".

Що було раніше: Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський більше доби не реагував на публікацію відео з місця ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна. 2 лютого "Українська правда" звернулася по коментар до пресслужби МВС та радника Монастирського.

Позицію міністра спочатку обіцяли опублікувати на його сторінці у Facebook, проте станом на ранок 3 лютого ніякої нової інформації від Монастирського у соцмережі не з’явилося.

Головний редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва звернулася до міністра із публічним запитом.

Ексглава МВС Арсен Аваков в телеефірі 3 лютого зазначав, що впевнений: нове керівництво відомства бачило відео з ДТП, до якого причетний нардеп фракції "Слуга народу" Олександр Трухін, і яке опублікувала у своєму розслідуванні "Українська правда". Аваков пояснював,  що в силу службових обов'язків міністру щодня доповідають про всі резонансні події, які стаються за добу.

Знати більше: "Я зараз тихенько піду в ліс". УП публікує відео поліцейських з місця ДТП Трухіна

Від зятя партнера Коломойського до "слуги народу". Хто такий Олександр Трухін, ДТП з яким намагаються зам’яти

Теми: ТрухінМонастирськийДТП
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