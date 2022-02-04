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"Українська правда" передала відео з Трухіним до НАБУ

П'ятниця, 4 лютого 2022, 18:14
Українська правда передала відео з Трухіним до НАБУ
скріншот

Журналісти "Української правди" передали до Національного антикорупційного бюро відео із нагрудної камери поліцейського з місця ДТП за участі нардепа Олександра Трухіна.

Джерела: повідомлення журналіста "Української правди" Михайла Ткача у Facebook

Пряма мова Ткача: "На запит НАБУ в рамках кримінального провадження, в якому вивчаються обставини пропозиції надання неправомірної вигоди працівникам поліції народним депутатом Трухіним, сьогодні передали наявні у редакції відеоматеріали".

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Знати більше: "Я зараз тихенько піду в ліс". УП публікує відео поліцейських з місця ДТП Трухіна

Передісторія:

  • Після оприлюднення "Українською правдою" відео з місця ДТП, генпрокурор Ірина Венедіктова відкрила ще одне кримінальне провадження і доручила його розслідувати НАБУ.
  • Провадження відкрите за ч.1 ст. 369 ККУ (надання народним депутатом неправомірної вигоди службовій особі правоохоронного органу).
  • Судячи з відео з нагрудної камери поліцейського, Трухін намагався втекти з місця ДТП "у ліс", він також натякав поліцейським на хабар, заявляючи, що має в багажнику "спортивну сумку", в якій є "150 тисяч".

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Українська правда
Теми: Трухін
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