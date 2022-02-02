Венедіктова відкрила нове провадження щодо ДТП з Трухіним
Генпрокурор Ірина Венедіктова відкрила ще одне кримінальне провадження щодо ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна і доручила його розслідувати НАБУ.
Джерело: Венедіктова у Facebook
Пряма мова Венедіктової: "Без жодних зволікань дала доручення зареєструвати кримінальне провадження.
На жаль, мова вже йде не тільки про участь в ДТП. Абсолютно очевидно, що питань для вивчення набагато більше".
Деталі: Підслідність справи генпрокурор визначила за НАБУ.
Як уточнили "Українській правді" в Офісі генпрокурора, провадження відкрите за ч.1 ст. 369 ККУ (надання народним депутатом неправомірної вигоди службовій особі правоохоронного органу).
Судячи з відео з нагрудної камери поліцейського, яке опублікувала "Українська правда", Трухін намагався втекти з місця ДТП "у ліс", він також натякав поліцейським на хабар, заявляючи, що має в багажнику "спортивну сумку", в якій є "150 тисяч".
Знати більше: "Я зараз тихенько піду в ліс". УП публікує відео поліцейських з місця ДТП Трухіна
Передісторія:
- 23 серпня 2021 року народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП. За даними ЗМІ, нардеп був напідпитку і спричинив аварію дорогою з Полтави до Києва.
- 1 лютого 2022 року "Українська правда" оприлюднила розслідування з відео щодо ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна. На відео з нагрудної камери поліцейського, яке опублікувала "Українська правда", Трухін говорив правоохоронцю, який прибув на місце аварії: "Сергію, йди сюди. Давай я тихенько зараз у ліс піду. Я з Денисом поговорю. З Монастирським".
- Міністерство внутрішніх справ на це заявило, що інформація про те, що слуга народу Олександр Трухін після ДТП намагався домовитися з главою МВС Денисом Монастирським, не відповідає дійсності. У відомстві додали, що поліцейські сумлінно виконали свої службові обов’язки з документування цього ДТП, а далі справу розслідує ДБР.
- Державне бюро розслідувань заявило, що не мало у своєму розпорядженні відео щодо ДТП за участю нардепа Олександра Трухіна з нагрудної камери поліцейського, яке опублікувала "Українська правда".
- 2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу".