Венедіктова відкрила нове провадження щодо ДТП з Трухіним

Генпрокурор Ірина Венедіктова відкрила ще одне кримінальне провадження щодо ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна і доручила його розслідувати НАБУ.

Джерело: Венедіктова у Facebook

Пряма мова Венедіктової: "Без жодних зволікань дала доручення зареєструвати кримінальне провадження.

На жаль, мова вже йде не тільки про участь в ДТП. Абсолютно очевидно, що питань для вивчення набагато більше".

Деталі: Підслідність справи генпрокурор визначила за НАБУ.

Як уточнили "Українській правді" в Офісі генпрокурора, провадження відкрите за ч.1 ст. 369 ККУ (надання народним депутатом неправомірної вигоди службовій особі правоохоронного органу).

Судячи з відео з нагрудної камери поліцейського, яке опублікувала "Українська правда", Трухін намагався втекти з місця ДТП "у ліс", він також натякав поліцейським на хабар, заявляючи, що має в багажнику "спортивну сумку", в якій є "150 тисяч".

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