Трухін намагався домовитися з патрульними: "Я вам відгружу 150 тисяч бонусу"

Народний депутат Олександр Трухін, який причетний до скоєння ДТП, на місці аварії пропонував правоохоронцям хабар.

Джерело: розслідування "Української правди" щодо обставин ДТП з Трухіним

Деталі: Нагрудна камера патрульного зафіксувала, як нардеп Трухін пропонує правоохоронцю "відвантажити" 150 тисяч у якості бонусу.

На репліку про те, чи розуміє нардеп, що усі його слова фіксує камера, Трухін відповів: "150 цукерок, шоколадок, печива".

Колишній глава МВС Арсен Аваков зазначає, що Трухін пропонував патрульним 150 тисяч доларів хабара.

За словами патрульного Сергія Петрика, на місці аварії Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але він тричі відмовився здати тест на алкоголь.

Крім того, народний депутат сам заявляє, що чоловік, який був з ним у автівці під час ДТП і постраждав "бухий".

Також нардеп просить патрульного тихенько відпустити його, дозволити йому піти в ліс і заявляє, що про все домовиться із Денисом Монастирським - главою МВС.

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