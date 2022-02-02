Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трухін намагався домовитися з патрульними: "Я вам відгружу 150 тисяч бонусу"

Середа, 2 лютого 2022, 10:01
Трухін намагався домовитися з патрульними: Я вам відгружу 150 тисяч бонусу
Олександр Трухін. фото FB

Народний депутат Олександр Трухін, який причетний до скоєння ДТП, на місці аварії пропонував правоохоронцям хабар. 

Джерело: розслідування "Української правди" щодо обставин ДТП з Трухіним 

Деталі: Нагрудна камера патрульного зафіксувала, як нардеп Трухін пропонує правоохоронцю "відвантажити" 150 тисяч у якості бонусу.

Реклама:

На репліку про те, чи розуміє нардеп, що усі його слова фіксує камера, Трухін відповів: "150 цукерок, шоколадок, печива". 

Колишній глава МВС Арсен Аваков зазначає, що Трухін пропонував патрульним 150 тисяч доларів хабара. 

 

ВІДЕО ДНЯ

За словами патрульного Сергія Петрика, на місці аварії Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але він тричі відмовився здати тест на алкоголь.

Крім того, народний депутат сам заявляє, що чоловік, який був з ним у автівці під час ДТП і постраждав "бухий".

Також нардеп просить патрульного тихенько відпустити його, дозволити йому піти в ліс і заявляє, що про все домовиться із Денисом Монастирським - главою МВС. 

 

Знати більше: "Я зараз тихенько піду в ліс". УП публікує відео поліцейських з місця ДТП Трухіна

Передісторія: 

  • 23 серпня 2021 року народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП. За даними ЗМІ, нардеп був напідпитку і спричинив аварію дорогою з Полтави до Києва. 
  • 1 лютого 2022 року "Українська правда" оприлюднила розслідування з відео щодо ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна. На відео з нагрудної камери поліцейського, яке опублікувала "Українська правда", Трухін говорив правоохоронцю, який прибув на місце аварії: "Сергію, йди сюди. Давай я тихенько зараз у ліс піду. Я з Денисом поговорю. З Монастирським".
  • Міністерство внутрішніх справ на це заявило, що інформація про те, що слуга народу Олександр Трухін після ДТП намагався домовитися з главою МВС Денисом Монастирським, не відповідає дійсності. У відомстві додали, що поліцейські сумлінно виконали свої службові обов’язки з документування цього ДТП, а далі справу розслідує ДБР.
  • Державне бюро розслідувань заявило, що не мало у своєму розпорядженні відео щодо ДТП за участю нардепа Олександра Трухіна з нагрудної камери поліцейського, яке опублікувала "Українська правда".
  • 2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу"

Українська правда
Теми: ТрухінДТПхабар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Трухін
Рада забрала мандат у Трухіна, він раніше написав заяву
Спочатку коронавірус, тепер відрядження: нардеп Трухін знову не прийшов на суд щодо хабаря
Справа Трухіна про спробу підкупу патрульних пішла до суду
Останні новини
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
Усі новини...
Реклама: