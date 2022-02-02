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Трухін намагався домовитися з патрульними: "Я вам відгружу 150 тисяч бонусу"

Середа, 2 лютого 2022, 11:01
Олександр Трухін. фото FB

Народний депутат Олександр Трухін, який причетний до скоєння ДТП, на місці аварії пропонував правоохоронцям хабар. 

Джерело: розслідування "Української правди" щодо обставин ДТП з Трухіним 

Деталі: Нагрудна камера патрульного зафіксувала, як нардеп Трухін пропонує правоохоронцю "відвантажити" 150 тисяч у якості бонусу.

На репліку про те, чи розуміє нардеп, що усі його слова фіксує камера, Трухін відповів: "150 цукерок, шоколадок, печива". 

Колишній глава МВС Арсен Аваков зазначає, що Трухін пропонував патрульним 150 тисяч доларів хабара. 

 

За словами патрульного Сергія Петрика, на місці аварії Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але він тричі відмовився здати тест на алкоголь.

Крім того, народний депутат сам заявляє, що чоловік, який був з ним у автівці під час ДТП і постраждав "бухий".

Також нардеп просить патрульного тихенько відпустити його, дозволити йому піти в ліс і заявляє, що про все домовиться із Денисом Монастирським - главою МВС. 

 

Знати більше: "Я зараз тихенько піду в ліс". УП публікує відео поліцейських з місця ДТП Трухіна

Передісторія: 

  • 23 серпня 2021 року народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП. За даними ЗМІ, нардеп був напідпитку і спричинив аварію дорогою з Полтави до Києва. 
  • 1 лютого 2022 року "Українська правда" оприлюднила розслідування з відео щодо ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна. На відео з нагрудної камери поліцейського, яке опублікувала "Українська правда", Трухін говорив правоохоронцю, який прибув на місце аварії: "Сергію, йди сюди. Давай я тихенько зараз у ліс піду. Я з Денисом поговорю. З Монастирським".
  • Міністерство внутрішніх справ на це заявило, що інформація про те, що слуга народу Олександр Трухін після ДТП намагався домовитися з главою МВС Денисом Монастирським, не відповідає дійсності. У відомстві додали, що поліцейські сумлінно виконали свої службові обов’язки з документування цього ДТП, а далі справу розслідує ДБР.
  • Державне бюро розслідувань заявило, що не мало у своєму розпорядженні відео щодо ДТП за участю нардепа Олександра Трухіна з нагрудної камери поліцейського, яке опублікувала "Українська правда".
  • 2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу"

Українська правда
Теми: ТрухінДТПхабар
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