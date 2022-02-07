У Пентагону немає остаточних даних щодо дати російського наступу в Україні

Речник Міністерства оборони США Джон Кірбі заявив, що військове командування США не володіє розвідувальними даними стосовно точної дати ймовірного російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Джерело: трансляція пресбрифінгу речника Пентаґону Джона Кірбі

Пряма мова Кірбі: "Ми точно не маємо остаточних даних, що саме Путін запланував робити з військами на кордоні з Україною, і в нас немає точної дати, коли він захоче розгорнути повномасштабний наступ в Україну.

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Я не знаю, що в голові в Путіна. Але наша розвідка помітила, що впродовж вихідних (5-6 лютого – ред.) Росія продовжувала накопичувати додаткові сили до тих військ, які вже розташовані вздовж кордонів України.

Передовсім, вони посилювали матеріальне-технічне забезпечення та логістику постачання цих військ на полігонах так, щоби ці війська могли перебувати в польових умовах упродовж тривалого проміжку часу. І це досить промовиста річ, на мою думку".

Деталі: Кірбі також повторив, що США ретельно стежать за переміщенням російських військ в Білорусі, тимчасово окупованому Криму та західних регіонах Росії.

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За словами речника Пентагону, Росія розгортає поблизу Україні бойові групи з різних родів та видів військ. Крім того, до цих бойово-тактичних груп налагоджують повноцінні засоби комунікації та постачання амуніції, боєприпасів та провіанту.

Проте американські військові не можуть стверджувати з впевненістю, якого типу та масштабу військову операцію в Україні сподіваються здійснити в Кремлі. Кірбі пояснив, що для повноцінної окупації всієї території України російська армія потребуватиме надзвичайно великих обсягів регулярного постачання зброї, боєприпасів та технічних засобів.

Крім того, він повторив тези, що США сподіваються на дипломатичне розв’язання ситуації, але спершу Росія повинна відвести свої війська від кордонів з Україною.

Водночас, за його словами, американська розвідка не помітила загрозливого переміщення російських військ поблизу кордонів Естонії й Латвії.

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