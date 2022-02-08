Дружина внесла за Чауса заставу в понад 700 тисяч
Колишній суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус, якого підозрюють у хабарництві, вніс заставу у розмірі майже 718 тисяч гривень.
Джерело: співрозмовник "Української правди" у правоохоронних органах, відповідь на запит "Української правди" Вищого антикорсуду
Деталі: Зазначається, що Чаус вніс 717 900 гривень 7 лютого.
Upd. ВАКС на запит "Української правди" уточнив, що кошти внесла його дружина Світлана Чаус.
Нагадаємо:
Суд 1 лютого призначив йому цю заставу, яку він мав сплатити протягом 5 робочих днів.
Раніше Чаус перебував під цілодобовим домашнім арештом, який йому призначили ще у серпні минулого року.
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За законами України, загальний строк домашнього арешту не може бути більшим, ніж 6 місяців.
Прокурор просила тримання під вартою, суд обрав заставу.
Знати більше: Історія судді Чауса від юристів Коломойського, крізь ''смотрящіх'' Порошенка і до спецслужб Зеленського
Передісторія:
- 9 серпня 2016 року детективи НАБУ зловили суддю на хабарництві, коли він ховав гроші в скляну банку. Проте суддя незабаром залишив територію України, поки народні депутати зволікали з позбавленням його суддівського імунітету.
- 2017 року його знайшли в Молдові, де він тривалий час очікував рішення стосовно надання йому політичного притулку.
- Весною 2021 року його викрали невідомі в Кишиневі. Невдовзі в мережі почали з’являтися звернення самого Чауса, що він хоче судитися стосовно його викрадення.
- 30 липня екссуддя прийшов у спідній білизні до сільської ради Мазурівки на Вінниччині. Суддю забрали представники Служби безпеки до Києва.
- 4 серпня Чауса відправили під цілодобовий домашній арешт.