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Дружина внесла за Чауса заставу в понад 700 тисяч

Вівторок, 8 лютого 2022, 16:56
Дружина внесла за Чауса заставу в понад 700 тисяч
СУД ЧАУСА, ФОТО: ЦПК

Колишній суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус, якого підозрюють у хабарництві, вніс заставу у розмірі майже 718 тисяч гривень.

Джерело: співрозмовник "Української правди" у правоохоронних органах, відповідь на запит "Української правди" Вищого антикорсуду

Деталі: Зазначається, що Чаус вніс 717 900 гривень 7 лютого.

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Upd. ВАКС на запит "Української правди" уточнив, що кошти внесла його дружина Світлана Чаус.

 

Нагадаємо:

Суд 1 лютого призначив йому цю заставу, яку він мав сплатити протягом 5 робочих днів.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше Чаус перебував під цілодобовим домашнім арештом, який йому призначили ще у серпні минулого року.

За законами України, загальний строк домашнього арешту не може бути більшим, ніж 6 місяців.

Прокурор просила тримання під вартою, суд обрав заставу.

Знати більше: Історія судді Чауса від юристів Коломойського, крізь ''смотрящіх'' Порошенка і до спецслужб Зеленського

Передісторія:

Українська правда
Теми: Чауссуд
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