Дружина внесла за Чауса заставу в понад 700 тисяч

Колишній суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус, якого підозрюють у хабарництві, вніс заставу у розмірі майже 718 тисяч гривень.

Джерело: співрозмовник "Української правди" у правоохоронних органах, відповідь на запит "Української правди" Вищого антикорсуду

Деталі: Зазначається, що Чаус вніс 717 900 гривень 7 лютого.

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Upd. ВАКС на запит "Української правди" уточнив, що кошти внесла його дружина Світлана Чаус.

Нагадаємо:

Суд 1 лютого призначив йому цю заставу, яку він мав сплатити протягом 5 робочих днів.

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Раніше Чаус перебував під цілодобовим домашнім арештом, який йому призначили ще у серпні минулого року.

За законами України, загальний строк домашнього арешту не може бути більшим, ніж 6 місяців.

Прокурор просила тримання під вартою, суд обрав заставу.

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Передісторія: