У Порошенка показали відео з Чаусом, який розповів, як з нього вибивали покази
Колишній київський суддя Микола Чаус під відео розповів, що його зв’язаним вивозили до Румунії і вимагали дати свідчення проти експрезидента Петра Порошенка.
Джерело: повідомлення нардепа від "ЄС" Володимира Ар’єва у Facebook
Деталі: На відео з Чаусом спілкується безпосередньо Ар’єв, який стверджує, що Чауса викрадали українські спецслужби під керівництвом керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова. За його словами Чауса вивезли, щоб вибити покази проти Порошенка.
Дата, час та місце спілкування не вказується. Чаус розповідає деталі свого викрадення з Молдови.
Пряма мова Чауса: "Там вони положили мене на підлогу пасажирського сидіння і друга людина сіла на мене на голову і тримала. Коли я намагався вилізти з-під нього, то він мене бив кулаками по спині, по нирках. Це тривало хвилин двадцять-тридцять.
Потім вони мене пересадили в "пиріжок" (автомобіль – ред.) чи темно-зеленого, чи темно-синього кольору. Схоже що це було "Peugeot"… Вони дали мені укол і ще раз зв’язали руки-ноги і потім ми поїхали. Їхали ми години дві, може півтори.
Потім по дорозі я спитав, куди ми їдемо, в Румунію, чи Придністров’я. Сказали, що в Румунію. Я почав звільнятися, намагався втекти. Вони мене ще били по голові, коли я починав рухатися".
Деталі: Чаус не називає, хто саме його викрав, а говорить лише "вони". За словами екссудді, йому приносили близько 100 роздрукованих питань, де він під кожним питанням мав поставити підпис "так", чи "ні".
Пряма мова Чауса: "І проти кожного питання стояв плюс, чи мінус. І казали, щоб я написав так, як там написано (де "плюс" - значить так, де "мінус" - значить ні)…
Сказали поки не напишеш, що їхав з Києва на літаку і що був у кабінеті Порошенка, і що отримав особисто від нього вказівки засудити Корбана (Геннадій, бізнесмен – ред.) то живим з підвалу не вийдеш".
Передісторія:
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Передісторія:
- 9 серпня 2016 року детективи НАБУ зловили суддю на хабарництві, коли він ховав гроші в скляну банку. Проте суддя незабаром залишив територію України, поки народні депутати зволікали з позбавленням його суддівського імунітету.
- 2017 року його знайшли в Молдові, де він тривалий час очікував рішення стосовно надання йому політичного притулку.
- Весною 2021 року його викрали невідомі в Кишиневі. Невдовзі в мережі почали з’являтися звернення самого Чауса, що він хоче судитися стосовно його викрадення.
- 30 липня 2021 року екссуддя прийшов у спідній білизні до сільської ради Мазурівки на Вінниччині. Суддю забрали представники Служби безпеки до Києва. 4 серпня Чауса відправили під цілодобовий домашній арешт.
- 8 лютого дружина Чауса внесла за нього заставу у розмірі майже 718 тисяч гривень.