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У Порошенка показали відео з Чаусом, який розповів, як з нього вибивали покази

Вівторок, 8 лютого 2022, 19:14
У Порошенка показали відео з Чаусом, який розповів, як з нього вибивали покази
скріншот

Колишній київський суддя Микола Чаус під відео розповів, що його зв’язаним вивозили до Румунії і вимагали дати свідчення проти експрезидента Петра Порошенка.

Джерело: повідомлення нардепа від "ЄС" Володимира Ар’єва у Facebook

Деталі: На відео з Чаусом спілкується безпосередньо Ар’єв, який стверджує, що Чауса викрадали українські спецслужби під керівництвом керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова. За його словами Чауса вивезли, щоб вибити покази проти Порошенка.

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Дата, час та місце спілкування не вказується. Чаус розповідає деталі свого викрадення з Молдови.

Пряма мова Чауса: "Там вони положили мене на підлогу пасажирського сидіння і друга людина сіла на мене на голову і тримала. Коли я намагався вилізти з-під нього, то він мене бив кулаками по спині, по нирках. Це тривало хвилин двадцять-тридцять.

Потім вони мене пересадили в "пиріжок" (автомобіль – ред.) чи темно-зеленого, чи темно-синього кольору. Схоже що це було "Peugeot"… Вони дали мені укол і ще раз зв’язали руки-ноги і потім ми поїхали. Їхали ми години дві, може півтори.

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Потім по дорозі я спитав, куди ми їдемо, в Румунію, чи Придністров’я. Сказали, що в Румунію. Я почав звільнятися, намагався втекти. Вони мене ще били по голові, коли я починав рухатися".    

Деталі: Чаус не називає, хто саме його викрав, а говорить лише "вони". За словами екссудді, йому приносили близько 100 роздрукованих питань, де він під кожним питанням мав поставити підпис "так", чи "ні".

Пряма мова Чауса: "І проти кожного питання стояв плюс, чи мінус. І казали, щоб я написав так, як там написано (де "плюс" - значить так, де "мінус" - значить ні)…

Сказали поки не напишеш, що їхав з Києва на літаку і що був у кабінеті Порошенка, і що отримав особисто від нього вказівки засудити Корбана (Геннадій, бізнесмен – ред.) то живим з підвалу не вийдеш".         

Передісторія:

Знати більше: Історія судді Чауса від юристів Коломойського, крізь ''смотрящіх'' Порошенка і до спецслужб Зеленського

Передісторія:

Теми: ЧауссудПорошенкоМолдова
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