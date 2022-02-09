Джелял отримуватиме стипендію, доки перебуватиме в російському полоні

На засіданні Кабінету міністрів підтримали ініціативу президента щодо призначення державної стипендії імені Левка Лук‘яненка кримському політв’язню Наріману Джелялу.

Джерело: Кримська правозахисна група з посиланням на засідання Кабміну

Деталі: Стипендія у розмірі 3-х прожиткових мінімумів (майже 7,5 тисяч гривень – ред.) виплачуватиметься період незаконного утримання та протягом року після звільнення.

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Тепер це має підписати президент.

Довідково: При Мінреінтеграції з 20 листопада розпочала роботу комісія щодо призначення таких стипендій українцям, котрі зробили свій внесок у захист територіальної цілісності та незалежності України й протистояли окупації.

У 2020 році комісія розглянула 21 клопотання про призначення стипендії, з яких 11 було рекомендовано президенту. З них 4 – про призначення стипендій кримським активістам і громадським діячам.

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