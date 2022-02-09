Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Джелял отримуватиме стипендію, доки перебуватиме в російському полоні

Середа, 9 лютого 2022, 16:23
НАРІМАН ДЖЕЛЯЛ, ФОТО ELIMAZ QIRIMLI З FACEBOOK

На засіданні Кабінету міністрів підтримали ініціативу президента щодо призначення державної стипендії імені Левка Лук‘яненка кримському політв’язню Наріману Джелялу.

Джерело: Кримська правозахисна група з посиланням на засідання Кабміну

Деталі: Стипендія у розмірі 3-х прожиткових мінімумів (майже 7,5 тисяч гривень – ред.) виплачуватиметься період незаконного утримання та протягом року після звільнення.

Тепер це має підписати президент.

Довідково: При Мінреінтеграції з 20 листопада розпочала роботу комісія щодо призначення таких стипендій українцям, котрі зробили свій внесок у захист територіальної цілісності та незалежності України й протистояли окупації.

У 2020 році комісія розглянула 21 клопотання про призначення стипендії, з яких 11 було рекомендовано президенту. З них 4 – про призначення стипендій кримським активістам і громадським діячам.

Передісторія:

  • 3 вересня російські силовики викрали Ельдара Одаманова з його будинку також близько шостої ранку. Йому інкримінують диверсію на газогоні в селі Перевальному.
  • 4 вересня ФСБ в тимчасово окупованому Криму затримала в рамках цього ж провадження заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла. Окупанти продовжили його арешт щонайменше до 23 лютого.
  • Федеральна служба безпеки Росії 7 вересня заявила, нібито українські розвідники організували, а кримчани Асан і Азіз Ахтемови виконали підрив ділянки газопровода в районі Перевального в окупованому Криму. Одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова ФСБ назвали посередником.
  • 9 листопада Джелялу висунули нове звинувачення в контрабанді вибухівки.

Українська правда
Теми: кримські татари
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Скандал із Євробаченням: прикордонники не видавали Паш довідку про поїздку в Крим

відеоДТП з кортежем Ярославського: з моргу зник одяг загиблого чоловіка

відеоТих, хто напав на знімальну групу Михайла Ткача, уже встановили – Монастирський

фотоРосія відпрацьовує "захист" Криму морською авіацією, "Ураганами" та "Градами"

Теракт біля телеканалу "Еспресо": слідство завершено, силовики назвали мотив

Держдума попросила Путіна визнати ОРДЛО

Усі новини...
кримські татари
В окупованому Криму знову обшуки та затримання кримських татар
Нардепи одягли в Раді футболки на підтримку кримських політв'язнів
"ДЕРЖИМСЯ!". Тюремний щоденник Нарімана Джеляла
Останні новини
16:44
В Україні тяжкохворим пацієнтам зможуть безоплатно надавати ліки, які ще досліджують
16:26
Британія готова відрізати РФ від фінансових ринків у разі наступу
16:04
ФОТОЗі супутників помітили посилену активність російських військ біля кордонів – Reuters
16:03
Кравчук, Кучма і Ющенко - підписантам Будапештського меморандуму: Доведіть свою силу
15:54
У США вважають рішення Держдуми про визнання ОРДЛО порушенням Мінських угод
15:47
В Україні з’явиться оператор систем накопичення енергії
15:46
Визнання Росією ОРДЛО: МЗС України попереджає РФ про наслідки
15:26
Столтенберг про намір РФ визнати ОРДЛО: порушення міжнародного права і "Мінська"
15:24
Експорт та імпорт України збільшився на третину
15:13
Більше половини українців готові чинити опір збройному наступу Росії – опитування
Усі новини...