Джелял отримуватиме стипендію, доки перебуватиме в російському полоні
На засіданні Кабінету міністрів підтримали ініціативу президента щодо призначення державної стипендії імені Левка Лук‘яненка кримському політв’язню Наріману Джелялу.
Джерело: Кримська правозахисна група з посиланням на засідання Кабміну
Деталі: Стипендія у розмірі 3-х прожиткових мінімумів (майже 7,5 тисяч гривень – ред.) виплачуватиметься період незаконного утримання та протягом року після звільнення.
Тепер це має підписати президент.
Довідково: При Мінреінтеграції з 20 листопада розпочала роботу комісія щодо призначення таких стипендій українцям, котрі зробили свій внесок у захист територіальної цілісності та незалежності України й протистояли окупації.
У 2020 році комісія розглянула 21 клопотання про призначення стипендії, з яких 11 було рекомендовано президенту. З них 4 – про призначення стипендій кримським активістам і громадським діячам.
Передісторія:
- 3 вересня російські силовики викрали Ельдара Одаманова з його будинку також близько шостої ранку. Йому інкримінують диверсію на газогоні в селі Перевальному.
- 4 вересня ФСБ в тимчасово окупованому Криму затримала в рамках цього ж провадження заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла. Окупанти продовжили його арешт щонайменше до 23 лютого.
- Федеральна служба безпеки Росії 7 вересня заявила, нібито українські розвідники організували, а кримчани Асан і Азіз Ахтемови виконали підрив ділянки газопровода в районі Перевального в окупованому Криму. Одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова ФСБ назвали посередником.
- 9 листопада Джелялу висунули нове звинувачення в контрабанді вибухівки.