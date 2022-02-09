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Джелял отримуватиме стипендію, доки перебуватиме в російському полоні

Середа, 9 лютого 2022, 15:23
Джелял отримуватиме стипендію, доки перебуватиме в російському полоні
НАРІМАН ДЖЕЛЯЛ, ФОТО ELIMAZ QIRIMLI З FACEBOOK

На засіданні Кабінету міністрів підтримали ініціативу президента щодо призначення державної стипендії імені Левка Лук‘яненка кримському політв’язню Наріману Джелялу.

Джерело: Кримська правозахисна група з посиланням на засідання Кабміну

Деталі: Стипендія у розмірі 3-х прожиткових мінімумів (майже 7,5 тисяч гривень – ред.) виплачуватиметься період незаконного утримання та протягом року після звільнення.

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Тепер це має підписати президент.

Довідково: При Мінреінтеграції з 20 листопада розпочала роботу комісія щодо призначення таких стипендій українцям, котрі зробили свій внесок у захист територіальної цілісності та незалежності України й протистояли окупації.

У 2020 році комісія розглянула 21 клопотання про призначення стипендії, з яких 11 було рекомендовано президенту. З них 4 – про призначення стипендій кримським активістам і громадським діячам.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 3 вересня російські силовики викрали Ельдара Одаманова з його будинку також близько шостої ранку. Йому інкримінують диверсію на газогоні в селі Перевальному.
  • 4 вересня ФСБ в тимчасово окупованому Криму затримала в рамках цього ж провадження заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла. Окупанти продовжили його арешт щонайменше до 23 лютого.
  • Федеральна служба безпеки Росії 7 вересня заявила, нібито українські розвідники організували, а кримчани Асан і Азіз Ахтемови виконали підрив ділянки газопровода в районі Перевального в окупованому Криму. Одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова ФСБ назвали посередником.
  • 9 листопада Джелялу висунули нове звинувачення в контрабанді вибухівки.

Українська правда
Теми: кримські татари
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