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Новини 9 лютого: військова допомога Україні, скандал з виробництвом паспортів

Середа, 9 лютого 2022, 20:00
Новини 9 лютого: військова допомога Україні, скандал з виробництвом паспортів
Отримання військової допомоги з Британії. Фото: twitter-сторінка міністра Олексій Резнікова

До України прибув літак із військовою допомогою від Британії; біометричні паспорти знову довірили скандальному ЄДАПС — актуальні новини 9 лютого.

Про військову допомогу

Літак із військовою допомогою для України від Великої Британії, який прибув вдень 9 лютого, привіз спорядження для загонів територіальної оборони. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, це "товари військового призначення і спорядження", серед іншого - бронежилети й шоломи.

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7 лютого міністр оборони Олексій Резніков мав розмову з британським колегою Беном Воллесом і за її підсумками зазначив, що літак з військовою допомогою очікується "скоро".

Також до України вдень 9 лютого прибув дев’ятий літак з військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки. "Дев’ята "пташка" від США і вже другий за сьогодні літак у Борисполі з військовою допомогою від наших партнерів! До Києва прибули понад 80 тонн боєприпасів від США", - написав Резніков у своєму Twitter.

Про біометричні паспорти

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Державний поліграфічний комбінат "Україна" у непрозорий спосіб змінив постачальника матеріалів для біометричних документів: з міжнародної компанії на українську фірму з давніми корупційними зв’язками.

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Українська правда
Теми: СШАарміяВелика БританіяСлуга народу
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