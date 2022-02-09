Розстріл на Південмаші: комісія виявила перші порушення у військовій частині і на заводі

Спеціальна слідча комісія МВС, яка розслідує розстріл службовців Нацгвардії на заводі "Південмаш" у Дніпрі, виявила низку порушень у військовій частині і у місці несення служби нацгвардійцями, що могло призвести до трагедії.

Джерело: сайт МВС з посиланням на першого заступника міністра внутрішніх справ Євгенія Єніна

Пряма мова Єніна: "Ми крок за кроком встановлюємо обставини, пов’язані з відхиленням від правил, та маємо вжити заходів для унеможливлення повторення подібних надзвичайних ситуацій".

Деталі: Він повідомив, що комісія провела анкетування особового складу частини № 3021 Національної гвардії, і ще до початку ґрунтовного аналізу анкет виявила факти позастатутних відносин.

Водночас Єнін наголосив, що виявлені факти позастатутних відносин не свідчать про мотиви розстрілу.

Також комісія виявила порушення порядку та організації несення служби, що і призвело до трагедії.

Зокрема було порушено порядок доступу до кімнати зберігання зброї і не було належного контролю за замиканням ставниці для зброї.

Також у комісії виникли питання щодо якості проведення інструктажу перед заступанням в наряд і щодо якості медзабезпечення військових, адже низка медикаментів в аптечці була відсутня.

Результати анкетування військових і дані розслідування комісії скерують найближчими днями до ДБР.

За словами Єніна, наприкінці цього тижня частина членів комісії повернеться з Дніпра для більш ґрунтовної доповіді.

Перший заступник міністра внутрішніх справ також повідомив, що госпіталізовані військовослужбовці одужують, частину з них вже виписали з реанімації.

Що було раніше: Нацгвардієць Артемій Рябчук, який обгрунтовано підозрюється в убивстві п'ятьох колег на території заводу "Південмаш" у Дніпрі, відмовився від своїх попередніх свідчень.

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