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В ООН “нажахані” нападом на пологовий в Маріуполі

Анастасія КалатурЧетвер, 10 березня 2022, 02:00
В ООН “нажахані” нападом на пологовий в Маріуполі

Керівництво ООН нажахане атакою росіян на пологовий будинок в Маріуполі.

Джерело: генсек ООН Антоніо Гуттереш у Twitter, виконавчий директор  ЮНІСЕФ Кетрін Рассел

Дослівно Гуттереш: "Сьогоднішній напад на лікарню в Маріуполі, Україна, де розташовані пологове та дитяче відділення, жахає. Цивільні особи платять найвищу ціну за війну, яка не має до них жодного стосунку. Це безглузде насильство має припинитися.

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Деталі: Рассел повідомила, що вона "нажахана повідомленням про сьогоднішній напад", і що в ЮНІСЕФ ще "не знають кількість жертв, але побоюються найгіршого". Вона сказала, що атаки на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, включаючи лікарні, системи водопостачання та каналізації та школи, є безсовісним і мають бути негайно припинені.

Зазначається, що ЮНІСЕФ "знову закликає до негайного припинення вогню та всі сторони - дотримуватися своїх зобов'язань з міжнародного гуманітарного права".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Російські окупанти близько 16:30 9 березня скинули з літаків кілька потужних бомб на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі. Усі корпуси медзакладу були зруйновані вщент. Щонайменше 17 людей дістали поранення, в тому числі вагітні жінки.
  • Мер Маріуполя Вадим Бойченко назвав це "геноцидом" з боку російських окупантів та сподівається, що воєнні злочинці, причетні до авіанальоту на пологовий будинок, будуть притягнуті до найсуворішого покарання в міжнародних судах.
  • Низка діячів російської державної пропаганди намагаються через взаємосуперечливі фейки виправдати бомбардування.

Теми: ООНРосіяМаріуполь
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