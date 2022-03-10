В ООН “нажахані” нападом на пологовий в Маріуполі
Керівництво ООН нажахане атакою росіян на пологовий будинок в Маріуполі.
Джерело: генсек ООН Антоніо Гуттереш у Twitter, виконавчий директор ЮНІСЕФ Кетрін Рассел
Дослівно Гуттереш: "Сьогоднішній напад на лікарню в Маріуполі, Україна, де розташовані пологове та дитяче відділення, жахає. Цивільні особи платять найвищу ціну за війну, яка не має до них жодного стосунку. Це безглузде насильство має припинитися.
Припиніть кровопролиття зараз".
Деталі: Рассел повідомила, що вона "нажахана повідомленням про сьогоднішній напад", і що в ЮНІСЕФ ще "не знають кількість жертв, але побоюються найгіршого". Вона сказала, що атаки на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, включаючи лікарні, системи водопостачання та каналізації та школи, є безсовісним і мають бути негайно припинені.
Зазначається, що ЮНІСЕФ "знову закликає до негайного припинення вогню та всі сторони - дотримуватися своїх зобов'язань з міжнародного гуманітарного права".
Передісторія:
- Російські окупанти близько 16:30 9 березня скинули з літаків кілька потужних бомб на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі. Усі корпуси медзакладу були зруйновані вщент. Щонайменше 17 людей дістали поранення, в тому числі вагітні жінки.
- Мер Маріуполя Вадим Бойченко назвав це "геноцидом" з боку російських окупантів та сподівається, що воєнні злочинці, причетні до авіанальоту на пологовий будинок, будуть притягнуті до найсуворішого покарання в міжнародних судах.
- Низка діячів російської державної пропаганди намагаються через взаємосуперечливі фейки виправдати бомбардування.