В ООН “нажахані” нападом на пологовий в Маріуполі

Керівництво ООН нажахане атакою росіян на пологовий будинок в Маріуполі.

Джерело: генсек ООН Антоніо Гуттереш у Twitter, виконавчий директор ЮНІСЕФ Кетрін Рассел

Дослівно Гуттереш: "Сьогоднішній напад на лікарню в Маріуполі, Україна, де розташовані пологове та дитяче відділення, жахає. Цивільні особи платять найвищу ціну за війну, яка не має до них жодного стосунку. Це безглузде насильство має припинитися.

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Припиніть кровопролиття зараз".

Деталі: Рассел повідомила, що вона "нажахана повідомленням про сьогоднішній напад", і що в ЮНІСЕФ ще "не знають кількість жертв, але побоюються найгіршого". Вона сказала, що атаки на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, включаючи лікарні, системи водопостачання та каналізації та школи, є безсовісним і мають бути негайно припинені.

Зазначається, що ЮНІСЕФ "знову закликає до негайного припинення вогню та всі сторони - дотримуватися своїх зобов'язань з міжнародного гуманітарного права".

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