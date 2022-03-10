В ООН "охвачены ужасом" от нападения на родильный в Мариуполе

Руководство ООН охвачено ужасом из-за атаки россиян на роддом в Мариуполе.

Источник: генсек ООН Антонио Гуттереш в Twitter, исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел

Дословно Гуттереш: "Сегодняшнее нападение на больницу в Мариуполе, Украина, где расположены родильное и детское отделение, ужасает. Гражданские лица платят самую высокую цену за войну, которая не имеет к ним никакого отношения. Это бессмысленное насилие должно прекратиться.

Прекратите кровопролитие сейчас".

Детали: Рассел сообщила, что она "в ужасе от сообщений о сегодняшнем нападении", и что в ЮНИСЕФ еще "не знают количество жертв, но опасаются худшего". Она сказала, что атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, включая больницы, системы водоснабжения и канализации и школы, бессовестны и должны быть немедленно прекращены.

Отмечается, что ЮНИСЕФ "опять призывает к немедленному прекращению огня и всем сторонам - придерживаться своих обязательств по международному гуманитарному праву".

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