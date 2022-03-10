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В ООН "охвачены ужасом" от нападения на родильный в Мариуполе

Анастасия КалатурЧетверг, 10 марта 2022, 02:00
В ООН охвачены ужасом от нападения на родильный в Мариуполе

Руководство ООН охвачено ужасом из-за атаки россиян на роддом в Мариуполе.

Источник: генсек ООН Антонио Гуттереш в Twitter, исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел

Дословно Гуттереш: "Сегодняшнее нападение на больницу в Мариуполе, Украина, где расположены родильное и детское отделение, ужасает. Гражданские лица платят самую высокую цену за войну, которая не имеет к ним никакого отношения. Это бессмысленное насилие должно прекратиться.

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Детали: Рассел сообщила, что она "в ужасе от сообщений о сегодняшнем нападении", и что в ЮНИСЕФ еще "не знают количество жертв, но опасаются худшего". Она сказала, что атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, включая больницы, системы водоснабжения и канализации и школы, бессовестны и должны быть немедленно прекращены.

Отмечается, что ЮНИСЕФ "опять призывает к немедленному прекращению огня и всем сторонам - придерживаться своих обязательств по международному гуманитарному праву".

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Предыстория:

  • Российские оккупанты около 16:30 9 марта сбросили с самолетов несколько мощных бомб на детскую больницу и роддом в Мариуполе. Все корпуса медучреждения были капитально разрушены. По меньшей мере, 17 человек получили ранения, в том числе беременные женщины.
  • Мэр Мариуполя Вадим Бойченко назвал это "геноцидом" со стороны российских оккупантов и надеется, что военные преступники, причастные к авианалету на роддом, будут привлечены к самой строгой мере наказания в международных судах.
  • Ряд деятелей российской государственной пропаганды пытаются, применяя взаимоисключающие фейки, оправдать бомбардировку.

Темы: ООНРосcияМариуполь
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