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Роспропаганда оправдывает авиаудар по роддому в Мариуполе

Денис КарловскийСреда, 9 марта 2022, 22:21
Роспропаганда оправдывает авиаудар по роддому в Мариуполе

Ряд деятелей российской государственной пропаганды пытаются, применяя взаимоисключающие фейки, оправдать бомбардировку российскими самолетами детской больницы и роддома в Мариуполе.

Источник: ресурсы российской пропаганды

Детали: Российский государственный пропагандист Владимир Соловьев в своем telegram-канале заявил, что бомбардировка роддома в Мариуполе российской авиацией – это "постановка".

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В то же время он утверждает, что в роддоме были не роженицы с врачами, а бойцы батальона "Азов", которые еще 5 марта выгнали беременных женщин, врачей и рожениц с новорожденными и устроили свою огневую точку в здании.

Соловьев говорит, что видео разрушенных корпусов больницы и роддома – это фейк, на который согнали для постановочного видео якобы девушек, играющих роль рожениц.

В ряде российских telegram-каналов, используемых в информационной войне против Украины, также распространяют безосновательные утверждения, что украинские нацисты выгнали всех врачей задолго до авиаудара и устроили свою огневую точку в больнице и роддоме. Подразумевается, что авиация оккупационных войск РФ имела основания совершать такой авианалёт.

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В то же время на государственном телеканале Россия-1, где Соловьев работает ведущим ток-шоу, заявили, что на самом деле авиаудар в Мариуполе совершил "Правый сектор", а не российская авиация.

Предыстория:

  • Русские оккупанты около 16:30 9 марта сбросили с самолетов несколько мощных бомб на детскую больницу и роддом в Мариуполе. Все корпуса медучреждения были капитально разрушены. По меньшей мере, 17 человек получили ранения, в том числе беременные женщины.
  • Мэр Мариуполя Вадим Бойченко назвал это "геноцидом" со стороны российских оккупантов и надеется, что военные преступники, причастные к авианалету на роддом, будут привлечены к самой строгой мере наказания в международных судах.
  • В России заблокировалиИнтернет-издания и сайты, освещающие настоящий масштаб потерь оккупационных войск РФ и сообщают о фактах военных преступлений россиян против украинского гражданского населения. В уголовный кодекс внесли изменения, позволяющие заключить в тюрьму всех, кто распространяет информацию, противоречащую официальной позиции военного руководства РФ.
  • Роскомнадзор заблокировал россиянам доступ к оппозиционным изданиям "Эхо Москвы" и телеканалу "Дождь", которые освещали потери среди российских военных в результате боевых действий в Украине и обстрелы российскими оккупантами гражданского населения. Оба эти издания полностью прекратили свою деятельность.
  • Там также ограничили Facebook и угрожают заблокировать российскую Википедию из-за статьи о вторжении РФ в Украину. 

Темы: МариупольРосcиявойнапропаганда
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