Будівельний гігант Caterpillar згортає діяльність у Росії та жертвує Україні $1 млн
Четвер, 10 березня 2022, 05:42
Американська будівельна компанія Caterpillar заявила, що згортає діяльність на території Росії, а також жертвує 1 мільйон доларів на подолання гуманітарної кризи в Україні.
Джерело: заява Caterpillar
Дослівно: "Операції в Росії стають дедалі складнішими, включно з перебоями в ланцюжку поставок і санкціями, тому ми призупиняємо діяльність на наших російських виробничих потужностях".
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Деталі: У компанії висловили глибокий сум із приводу подій в Україні після вторгнення Росії.
У зв’язку з цим Caterpillar жертвує 1 мільйон доларів на подолання гуманітарної кризи в Україні.
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