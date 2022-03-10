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Будівельний гігант Caterpillar згортає діяльність у Росії та жертвує Україні $1 млн

Ольга Глущенко Четвер, 10 березня 2022, 06:42
фото: Caterpillar

Американська будівельна компанія Caterpillar заявила, що згортає діяльність на території Росії, а також жертвує 1 мільйон доларів на подолання гуманітарної кризи в Україні.

Джерело: заява Caterpillar

Дослівно: "Операції в Росії стають дедалі складнішими, включно з перебоями в ланцюжку поставок і санкціями, тому ми призупиняємо діяльність на наших російських виробничих потужностях".

Деталі: У компанії висловили глибокий сум із приводу подій в Україні після вторгнення Росії.

У зв’язку з цим Caterpillar жертвує 1 мільйон доларів на подолання гуманітарної кризи в Україні.

Передісторія:

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Теми: СШАсанкціїРосія
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