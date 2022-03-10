Строительный гигант Caterpillar сворачивает деятельность в России и жертвует Украине $1 млн

Американская строительная компания Caterpillar заявила, что сворачивает деятельность на территории России, а также жертвует 1 миллион долларов на преодоление гуманитарного кризиса в Украине.

Источник: заявление Caterpillar

Дословно: "Операции в России становятся все сложнее, включая перебои в цепочке поставок и санкции, поэтому мы приостанавливаем деятельность на наших российских производственных мощностях".

Детали: В компании выразили глубокую печаль по поводу событий в Украине после вторжения России.

В этой связи Caterpillar жертвует 1 миллион долларов на преодоление гуманитарного кризиса в Украине.

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