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Жена сообщила о гибели экс-нардепа Дейдея

Ирина БалачукЧетверг, 10 марта 2022, 12:25
Евгений Дейдей. Фото c Instagram

Бывший народный депутат от "Народного фронта" 34-летний Евгений Дейдей погиб, сообщила его супруга Дарья.

Источник: Дарья Дейдей в Instagram

Прямая речь Дейдей: "Мой @evgenii_deidei я так сильно люблю тебя. Ты же клялся быть со мной до конца жизни. Я не знаю, что мне делать теперь. Не знаю, как мне теперь жить. Я знаю только то, что я буду любить тебя до моей смерти и навсегда останусь твоей женой". 

 
скриншот из Instagram дейдей 

Детали: Обстоятельства смерти мужа Дейдей не сообщила.

Для справки: Евгений Дейдей родился в 1987 году г. Рени в Одесской области. В 2004 году участвовал в акциях протеста во время "Оранжевой революции".

В 2011 году был задержан за разбойные нападения. Свою вину он и другие соучастники признали. В 2012 году был осужден за разбойное нападение на 5 лет лишения свободы без конфискации имущества (с отсрочкой на три года).  

В 2014 году Евгений Дейдей стал депутатом от "Народного фронта". И в том же году обжаловал приговор относительно разбоя. Апелляция приговор отменила и направила дело на новое рассмотрение.

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В 2017 году Верховная Рада сняла с Дейдея депутатскую неприкосновенность. В то время генпрокурор Юрий Луценко объявил ему подозрение в незаконном обогащении, которое расследовали НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

В феврале 2019 года эту статью Уголовного кодекса отменил Конституционный суд. Но позже уголовную ответственность за незаконное обогащение вернули.

В 2020 году сообщалось, что Дейдей работает помощником начальника Главного управления Национальной полиции города Киева. В сентябре 2021 года он уволился из этой должности. 

Темы: Украинавойна
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