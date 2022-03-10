У Маріуполь вчергове не доїхала гумдопомога. Місто повністю заблоковане 

Маріуполь досі заблокований для евакуації людей. У місто не можуть направити гуманітарну допомогу.

Джерело: Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в коментарі українських телеканалів, яку цитує Укрінформ

Пряма мова: "Маріуполь лишається повністю заблокований і для евакуації людей, і для гуманітарного вантажу.

Там зараз йдуть бої між Горіхово і Пологи, наш гуманітарний вантаж знов повернувся в Запоріжжя, це вже четвертий день, коли ми не можемо довезти воду, необхідні ліки, і продукти""

Що було раніше: 10 березня російські окупаційні війська здійснили новий авіаналіт на Маріуполь Донецької області.

Близько 16:30 9 березня окупанти скинули з літаків кілька потужних бомб на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі. Усі корпуси медзакладу були зруйновані вщент.