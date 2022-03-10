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В Мариуполь не доехала гумпомощь. Город полностью заблокирован

"Украинская правда"Четверг, 10 марта 2022, 12:43

Мариуполь все еще заблокирован для эвакуации людей. В город не может доехать гуманитарная помощь.

Источник: Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в комментарии украинских телеканалов, которую цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мариуполь остается полностью заблокирован и для эвакуации людей, и для гуманитарного груза.

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Там сейчас идут бои между Орехово и Пологи, наш гуманитарный груз снова вернулся в Запорожье, это уже четвертый день, когда мы не можем довезти воду, необходимые лекарства и продукты""

Что было раньше: 10 марта российские оккупационные войска совершили новый авианалет на Мариуполь Донецкой области.

Около 16:30 9 марта оккупанты сбросили с самолетов несколько мощных бомб на детскую больницу и роддом в Мариуполе. 


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Темы: гуманитаркаВерещукМариуполь
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