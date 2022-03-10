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Миколаїв організовує "коридор" для росіян, які не хочуть наступати

Ірина БалачукЧетвер, 10 березня 2022, 14:38
Миколаїв організовує коридор для росіян, які не хочуть наступати
Знешкоджена техніка ворога на Миколаївщині. Фото з Telegram Кіма

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вирішив організувати "зелений коридор" для російських солдатів, які стоять на межі області та не хочуть наступати.

Джерело: відеозвернення Кіма в Telegram

Пряма мова Кіма: "Хотів би звернутися до російських окупантів. Шанс даємо у будь-якому випадку. Знаємо – стоять вони там на кордоні Херсона та Миколаївської області, розмовляють із нашими. У чому проблема у росіян? Вони нападати не хочуть, але й назад повернутися не можуть, бо їм сказали з того боку – з Херсона, – що їх розстрілюватимуть під час відступу. І ось вони по селах, поряд із селами стоять – і ні туди, ні сюди.

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Я звертатимуся зараз нагору і погоджу таку річ як "зелений коридор для росіян. Думаю, у мене вийде. Завтра дам координати та інструкції, що робити, якщо хочете жити".

Деталі: Кім пояснив, що це стосується тих росіян, хто ще не стріляв у мирне населення".

За його словами, він організовуватиме "гарячу лінію" – "куди подзвонити, як прийти, щоб залишитися живим і не їхати туди не сідати до в'язниці".

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Водночас Кім наголосив, що "зелений коридор" не поширюється на артилеристів та ракетників.

"Після Маріуполя у вас, хлопці, варіантів немає. Вам або втекти, або в землю", – підсумував Кім.

Передісторія:

  • Російські війська цілеспрямовано та безжалісно знищують мирне населення Маріуполя.   
  • Окупанти близько 16:30 9 березня скинули з літаків кілька потужних бомб на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі. Усі корпуси медзакладу були зруйновані вщент. Щонайменше 17 людей дістали поранення, в тому числі вагітні жінки.
  • Мер Маріуполя Вадим Бойченко назвав це геноцидом з боку російських окупантів та сподівається, що воєнні злочинці, причетні до авіанальоту на пологовий будинок, будуть притягнуті до найсуворішого покарання в міжнародних судах.
  • Низка діячів російської державної пропаганди намагаються через взаємосуперечливі фейки виправдати бомбардування.

Теми: Миколаївська областьвійна
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