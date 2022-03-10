Миколаїв організовує "коридор" для росіян, які не хочуть наступати
Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вирішив організувати "зелений коридор" для російських солдатів, які стоять на межі області та не хочуть наступати.
Джерело: відеозвернення Кіма в Telegram
Пряма мова Кіма: "Хотів би звернутися до російських окупантів. Шанс даємо у будь-якому випадку. Знаємо – стоять вони там на кордоні Херсона та Миколаївської області, розмовляють із нашими. У чому проблема у росіян? Вони нападати не хочуть, але й назад повернутися не можуть, бо їм сказали з того боку – з Херсона, – що їх розстрілюватимуть під час відступу. І ось вони по селах, поряд із селами стоять – і ні туди, ні сюди.
Я звертатимуся зараз нагору і погоджу таку річ як "зелений коридор для росіян. Думаю, у мене вийде. Завтра дам координати та інструкції, що робити, якщо хочете жити".
Деталі: Кім пояснив, що це стосується тих росіян, хто ще не стріляв у мирне населення".
За його словами, він організовуватиме "гарячу лінію" – "куди подзвонити, як прийти, щоб залишитися живим і не їхати туди не сідати до в'язниці".
Водночас Кім наголосив, що "зелений коридор" не поширюється на артилеристів та ракетників.
"Після Маріуполя у вас, хлопці, варіантів немає. Вам або втекти, або в землю", – підсумував Кім.
Передісторія:
- Російські війська цілеспрямовано та безжалісно знищують мирне населення Маріуполя.
- Окупанти близько 16:30 9 березня скинули з літаків кілька потужних бомб на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі. Усі корпуси медзакладу були зруйновані вщент. Щонайменше 17 людей дістали поранення, в тому числі вагітні жінки.
- Мер Маріуполя Вадим Бойченко назвав це геноцидом з боку російських окупантів та сподівається, що воєнні злочинці, причетні до авіанальоту на пологовий будинок, будуть притягнуті до найсуворішого покарання в міжнародних судах.
- Низка діячів російської державної пропаганди намагаються через взаємосуперечливі фейки виправдати бомбардування.