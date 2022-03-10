Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Николаев организовывает "коридор" для россиян, которые не хотят наступать

Ирина БалачукЧетверг, 10 марта 2022, 14:38
Николаев организовывает коридор для россиян, которые не хотят наступать
Обезвреженная техника врага Николаевской области. Фото из Telegram Кима

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким решил организовать "зеленый коридор" для российских солдат, которые стоят на границе области и не хотят наступать.

Источник: видеообращение Кима в Telegram

Прямая речь Кима: "Хотел бы обратится к российским оккупантам. Шанс даем в любом случае. Знаем – стоят они там на границе Херсона и Николаевской области, разговаривают с нашими. В чем проблема у русских? Они нападать не хотят, но и назад вернуться не могут, потому что им сказали с той стороны – с Херсона, – что будут их расстреливать при отступлении. И вот они по селам, рядом с селами стоят – и ни туда, ни сюда.  

Реклама:

Я буду обращаться сейчас наверх и согласовать такую вещь как "зеленый коридор для россиян. Думаю, у меня получится. Завтра дам координаты и инструкции, что делать, если хотите жить".

Детали: Ким объяснил, что это касается тех россиян, "кто еще не стрелял в мирное население".

По его словам, он будет организовывать "горячую линию" – "куда позвонить, как прийти, чтобы остаться в живых и не уезжать туда не садиться в тюрьму".

ВИДЕО ДНЯ

Вместе с тем Ким подчеркнул, что "зеленый коридор" не распространяется на артиллеристов и ракетчиков.

"После Мариуполя у вас, ребята, вариантов нет. Вам либо бежать, либо в землю", – подытожил Ким.

Предыстория:

  • Российские войска целенаправленно и безжалостно уничтожают мирное население Мариуполя.
  • Оккупанты около 16:30 9 марта сбросили с самолетов несколько мощных бомб на детскую больницу и роддом в Мариуполе. Все корпуса медучреждения были капитально разрушены. По меньшей мере, 17 человек получили ранения, в том числе беременные женщины.
  • Мэр Мариуполя Вадим Бойченко назвал это геноцидом со стороны российских оккупантов и надеется, что военные преступники, причастные к авианалету на роддом, будут привлечены к самой строгой мере наказания в международных судах.
  • Ряд деятелей российской государственной пропаганды пытаются, применяя взаимоисключающие фейки, оправдать бомбардировку.

Темы: Николаевская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Николаевская область
Притворялась "детективом" и обманывала семьи пропавших бойцов: на Николаевщине задержали мошенницу
Украинцев призывают к осмотрительности 23-24 августа: У нас День Независимости, а россияне коварны
"Психические болезни" для уклонистов: на Николаевщине разоблачили масштабную схему торговли справками
Последние новости
05:44
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
Все новости...
Реклама: