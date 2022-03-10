Николаев организовывает "коридор" для россиян, которые не хотят наступать
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким решил организовать "зеленый коридор" для российских солдат, которые стоят на границе области и не хотят наступать.
Источник: видеообращение Кима в Telegram
Прямая речь Кима: "Хотел бы обратится к российским оккупантам. Шанс даем в любом случае. Знаем – стоят они там на границе Херсона и Николаевской области, разговаривают с нашими. В чем проблема у русских? Они нападать не хотят, но и назад вернуться не могут, потому что им сказали с той стороны – с Херсона, – что будут их расстреливать при отступлении. И вот они по селам, рядом с селами стоят – и ни туда, ни сюда.
Я буду обращаться сейчас наверх и согласовать такую вещь как "зеленый коридор для россиян. Думаю, у меня получится. Завтра дам координаты и инструкции, что делать, если хотите жить".
Детали: Ким объяснил, что это касается тех россиян, "кто еще не стрелял в мирное население".
По его словам, он будет организовывать "горячую линию" – "куда позвонить, как прийти, чтобы остаться в живых и не уезжать туда не садиться в тюрьму".
Вместе с тем Ким подчеркнул, что "зеленый коридор" не распространяется на артиллеристов и ракетчиков.
"После Мариуполя у вас, ребята, вариантов нет. Вам либо бежать, либо в землю", – подытожил Ким.
Предыстория:
- Российские войска целенаправленно и безжалостно уничтожают мирное население Мариуполя.
- Оккупанты около 16:30 9 марта сбросили с самолетов несколько мощных бомб на детскую больницу и роддом в Мариуполе. Все корпуса медучреждения были капитально разрушены. По меньшей мере, 17 человек получили ранения, в том числе беременные женщины.
- Мэр Мариуполя Вадим Бойченко назвал это геноцидом со стороны российских оккупантов и надеется, что военные преступники, причастные к авианалету на роддом, будут привлечены к самой строгой мере наказания в международных судах.
- Ряд деятелей российской государственной пропаганды пытаются, применяя взаимоисключающие фейки, оправдать бомбардировку.