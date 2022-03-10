Росія обіцяє щодня відкривати гумкоридори, але на свою територію

У Росії заявили, що відкриватимуть гуманітарні коридори для евакуації мирних жителів з України до РФ щодня з 10:00 без погоджень із Києвом.

Джерело: начальник Національного центру управління обороною (НЦУО) РФ Михайло Мізінцев, пише Інтерфакс

Пряма мова: "Ми офіційно заявляємо, що гуманітарні коридори у бік Російської Федерації будуть в односторонньому порядку, без будь-яких погоджень відкриватися щодня з 10 години ранку, а на інших напрямках за погодженням з українською стороною".

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Деталі: "На підконтрольних Збройним силам Росії територіях ми гарантуємо забезпечення повної безпеки", - сказав він.

При цьому Мізінцев заявив, що "Київ продовжує категорично забороняти і не погоджує виїзд цивільного населення в бік Російської Федерації".

Він також збрехав, що російська сторона дотримується "режиму тиші" на всіх узгоджених гуманітарних напрямках в Україні.

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Мізінцев зазначив, що вимога Києва розмінувати гуманітарний коридор із Маріуполя до Запоріжжя не може бути виконана, оскільки цей напрямок нібито перебуває під контролем українських формувань.

Він стверджує, що понад 187 тисяч людей евакуйовано до Росії з зон бойових дій в Україні, і ще понад 2,6 млн повідомили про своє бажання виїхати до РФ.

Що передувало: Окупанти постійно зривають заплановану евакуацію, зокрема з Бучанського району Київщини й Маріуполя.

Через постійні обстріли жодна людина не була евакуйована гуманітарним коридором з Маріуполя до Запоріжжя, як планувалося, також до міста не змогла потрапити гуманітарна допомога.

9 березня окупанти не дали організовано забрати людей з Гостомеля, Бучі та Бородянки. Тому деякі люди вимушені були, ризикуючи життям, вирушити з Бучі до Ірпеня та виїхати з колоною місцевих жителів. 10 березня з Бучі нарешті евакуювали понад 2000 громадян і будинок літніх людей.