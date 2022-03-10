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Росія обіцяє щодня відкривати гумкоридори, але на свою територію

Катерина ТищенкоЧетвер, 10 березня 2022, 21:51
план евакуації, який пропонують окупанти, РИА Новости

У Росії заявили, що відкриватимуть гуманітарні коридори для евакуації мирних жителів з України до РФ щодня з 10:00 без погоджень із Києвом.

Джерело: начальник Національного центру управління обороною (НЦУО) РФ Михайло Мізінцев, пише Інтерфакс

Пряма мова: "Ми офіційно заявляємо, що гуманітарні коридори у бік Російської Федерації будуть в односторонньому порядку, без будь-яких погоджень відкриватися щодня з 10 години ранку, а на інших напрямках за погодженням з українською стороною".

Деталі: "На підконтрольних Збройним силам Росії територіях ми гарантуємо забезпечення повної безпеки", - сказав він.

При цьому Мізінцев заявив, що "Київ продовжує категорично забороняти і не погоджує виїзд цивільного населення в бік Російської Федерації".

Він також збрехав, що російська сторона дотримується "режиму тиші" на всіх узгоджених гуманітарних напрямках в Україні.

Мізінцев зазначив, що вимога Києва розмінувати гуманітарний коридор із Маріуполя до Запоріжжя не може бути виконана, оскільки цей напрямок нібито перебуває під контролем українських формувань.

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Він стверджує, що понад 187 тисяч людей евакуйовано до Росії з зон бойових дій в Україні, і ще понад 2,6 млн повідомили про своє бажання виїхати до РФ.

Що передувало: Окупанти постійно зривають заплановану евакуацію, зокрема з Бучанського району Київщини й Маріуполя. 

Через постійні обстріли жодна людина не була евакуйована гуманітарним коридором з Маріуполя до Запоріжжя, як планувалося, також до міста не змогла потрапити гуманітарна допомога.

9 березня окупанти не дали організовано забрати людей з Гостомеля, Бучі та Бородянки. Тому деякі люди вимушені були, ризикуючи життям, вирушити з Бучі до Ірпеня та виїхати з колоною місцевих жителів. 10 березня з Бучі нарешті евакуювали понад 2000 громадян і будинок літніх людей.

Теми: Росіявійна
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