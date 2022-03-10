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Жодна людина не була евакуйована з Маріуполя – Верещук

Катерина ТищенкоЧетвер, 10 березня 2022, 18:59
Жодна людина не була евакуйована з Маріуполя – Верещук
Ірина Верещук, фото Мінінтеграції

Через обстріли окупантів жодна людина не була евакуйована гуманітарним коридором з Маріуполя до Запоріжжя, як планувалося, також до міста не змогла потрапити гуманітарна допомога.

Джерело: віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі українських телеканалів

Пряма мова: "Найгірша ситуація – це Маріуполь-Запоріжжя. Жодна людина не була евакуйована. Жодна краплина води не потрапила до людей, які знемагають від спраги".

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"300 тисяч людей сьогодні страждають від відсутності води, від холоду й від голоду. Ворог мстиво не дозволяє їх врятувати".

Деталі: За словами Верещук, наразі залишився лише один наземний шлях з Маріуполя до Запоріжжя через Оріхів і Пологи, а всі решта шляхів знищені або заміновані.

"І ворог щодня, коли виїжджає наш гуманітарний вантаж на трасу, обстрілює вантаж, обстрілює напрямок руху, не даючи проїхати ані кілометра", - розповіла вона.

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Вона закликала міжнародну спільноту якнайшвидше розслідувати цей злочин проти людяності, а також посилити санкції проти Росії.

"Ми просимо міжнародну спільноту прив’язати посилення санкцій саме до невідкриття гуманітарних коридорів, саме за те, що свідомо знищують цивільне населення", - наголосила віцепрем’єр.

"Надзвичайно дивує, якщо щиро, така ненависть саме до Маріуполя. Я не знаю, з чим це пов’язано і чи це має якийсь сенс з військової точки зору. Але те, як знущаються над мешканцями Маріуполя… До речі, там багато іноземців – турецькі громадяни, грецькі, їх там більше 300 людей. Місія ОБСЄ теж там з людьми і не можуть ніяк виїхати", - сказала Верещук.

Що передувало: Окупанти постійно зривають заплановану евакуацію з Маріуполя, де ситуація доведена до гуманітарної катастрофи. 

10 березня зранку Верещук анонсувала про відкриття гуманітарного коридору Маріуполь - Портовське - Мангуш в обхід Нікольське - Республіка - Розівка - Більмак - Пологе - Оріхів - Запоріжжя з обов'язковим розмінуванням по всьому маршруту. 

Однак пізніше вона повідомила, що Маріуполь досі заблокований для евакуації людей. 

10 березня російські окупаційні війська здійснили новий авіаналіт на Маріуполь. Близько 16:30 9 березня окупанти скинули з літаків кілька потужних бомб на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі. Усі корпуси медзакладу були зруйновані вщент. 

Теми: МаріупольВерещуквійна
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