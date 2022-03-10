Россия обещает ежедневно открывать гумкоридоры, но на свою территорию

В России заявили, что будут открывать гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей из Украины в РФ ежедневно с 10:00 без согласований с Киевом.

Источник: начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев, пишет Интерфакс

Прямая речь: "Мы официально заявляем, что гуманитарные коридоры в сторону Российской Федерации будут в одностороннем порядке, без всяких согласований открываться теперь ежедневно с 10 часов утра, а на других направлениях по согласованию с украинской стороной".

Детали: "На подконтрольных Вооруженным силам России территориях мы гарантируем обеспечение полной безопасности", - сказал он.

При этом Мизинцев заявил о том, что "Киев продолжает категорически воспрещать и не согласовывает выезд гражданского населения в сторону Российской Федерации".

Он также соврал, что российская сторона соблюдает "режим тишины" на всех согласованных гуманитарных направлениях на Украине.

Мизинцев отметил, что требование Киева разминировать гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье не может быть выполнено, так как это направление якобы находится под контролем украинских формирований.

Он утверждает, что более 187 тысяч человек эвакуированы в Россию из зон боевых действий в Украине, еще более 2,6 млн сообщили о своем желании выехать в РФ.

Что предшествовало: Оккупанты постоянно срывают запланированную эвакуацию, в частности, из Бучанского района Киевской области и Мариуполя.

Из-за постоянных обстрелов никто не был эвакуирован гуманитарным коридором из Мариуполя в Запорожье, как планировалось, также в город не смогла попасть гуманитарная помощь.

9 марта оккупанты не дали организованно забрать людей из Гостомеля, Бучи и Бородянки. Поэтому некоторые люди вынуждены были, рискуя жизнью, отправиться из Бучи в Ирпень и уехать с колонной местных жителей. 10 марта из Бучи наконец-то эвакуировали более 2000 граждан и дом престарелых.