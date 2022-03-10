Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия обещает ежедневно открывать гумкоридоры, но на свою территорию

Катерина ТищенкоЧетверг, 10 марта 2022, 20:51
Россия обещает ежедневно открывать гумкоридоры, но на свою территорию
план эвакуации, который предлагают оккупанты, РИА Новости

В России заявили, что будут открывать гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей из Украины в РФ ежедневно с 10:00 без согласований с Киевом.

Источник: начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев, пишет Интерфакс

Прямая речь: "Мы официально заявляем, что гуманитарные коридоры в сторону Российской Федерации будут в одностороннем порядке, без всяких согласований открываться теперь ежедневно с 10 часов утра, а на других направлениях по согласованию с украинской стороной".

Реклама:

Детали: "На подконтрольных Вооруженным силам России территориях мы гарантируем обеспечение полной безопасности", - сказал он.

При этом Мизинцев заявил о том, что "Киев продолжает категорически воспрещать и не согласовывает выезд гражданского населения в сторону Российской Федерации".

Он также соврал, что российская сторона соблюдает "режим тишины" на всех согласованных гуманитарных направлениях на Украине.

ВИДЕО ДНЯ

Мизинцев отметил, что требование Киева разминировать гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье не может быть выполнено, так как это направление якобы находится под контролем украинских формирований.

Он утверждает, что более 187 тысяч человек эвакуированы в Россию из зон боевых действий в Украине, еще более 2,6 млн сообщили о своем желании выехать в РФ.

Что предшествовало: Оккупанты постоянно срывают запланированную эвакуацию, в частности, из Бучанского района Киевской области и Мариуполя.

Из-за постоянных обстрелов никто не был эвакуирован гуманитарным коридором из Мариуполя в Запорожье, как планировалось, также в город не смогла попасть гуманитарная помощь.

9 марта оккупанты не дали организованно забрать людей из Гостомеля, Бучи и Бородянки. Поэтому некоторые люди вынуждены были, рискуя жизнью, отправиться из Бучи в Ирпень и уехать с колонной местных жителей. 10 марта из Бучи наконец-то эвакуировали более 2000 граждан и дом престарелых.

Темы: Росcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Росcия
Пришли, угрожали расстрелять: СМИ показали, как выглядит могила Пригожина
К Реестру убытков Украины от войны присоединилась Швейцария
Эстония экспортирует в Россию наибольшее количество товаров вне ЕС
Последние новости
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
Все новости...
Реклама: