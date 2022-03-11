Евакуйовані з Бучі приїхали у Білогородку

Тут і далі фото з ТГ Олексія Кулеби

Перші автобуси з евакуйованими мешканцями Бучі прибули до Білогородки, далі вони вирушать у Київ.

Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у Telegram

Пряма мова Кулеби: "До Білогородки прибувають перші автобуси та автівки з евакуйованими з Бучі".

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Деталі: Він додав, що мешканцям надають першу медичну та гуманітарну допомогу, а після цього їх перевезуть до столиці.

Передісторія:

11 березня в Україні запрацювали 12 гуманітарних коридорів для евакуації з атакованих російськими військами населених пунктів у різних областях.

10 березня з Бучі евакуювали понад 2000 громадян і будинок літніх людей.

9 березня окупанти не дали організовано забрати людей з Гостомеля, Бучі та Бородянки. Тому деякі люди вимушені були, ризикуючи життям, вирушити з Бучі до Ірпеня та виїхати з колоною місцевих жителів.