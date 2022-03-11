Евакуйовані з Бучі приїхали у Білогородку

Тут і далі фото з ТГ Олексія Кулеби

Перші автобуси з евакуйованими мешканцями Бучі прибули до Білогородки, далі вони вирушать у Київ.

Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у Telegram

Пряма мова Кулеби: "До Білогородки прибувають перші автобуси та автівки з евакуйованими з Бучі".

Деталі: Він додав, що мешканцям надають першу медичну та гуманітарну допомогу, а після цього їх перевезуть до столиці.

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