Эвакуированные из Бучи приехали в Белогородку
Пятница, 11 марта 2022, 13:52
Первые автобусы с эвакуированными жителями Бучи прибыли в Белогородку, далее они отправятся в Киев.
Источник: глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram
Прямая речь Кулебы: "В Белогородку прибывают первые автобусы и автомобили с эвакуированными из Бучи".
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Детали: Он добавил, что жителям оказывают первую медицинскую и гуманитарную помощь, а затем их перевезут в столицу.
Предыстория:
- 11 марта в Украине заработали 12 гуманитарных коридоров для эвакуации из атакованных российскими войсками населенных пунктов в разных областях.
- 10 марта из Бучи Киевской области эвакуировали более 2000 граждан и дом престарелых.
- 9 марта оккупанты не дали организованно забрать людей из Гостомеля, Бучи и Бородянки. Поэтому некоторые люди были вынуждены, рискуя жизнью, отправиться из Бучи в Ирпень и уехать с колонной местных жителей.
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