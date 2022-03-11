Эвакуированные из Бучи приехали в Белогородку

Здесь и дальше фото с ТГ Алексея Кулебы

Первые автобусы с эвакуированными жителями Бучи прибыли в Белогородку, далее они отправятся в Киев.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram

Прямая речь Кулебы: "В Белогородку прибывают первые автобусы и автомобили с эвакуированными из Бучи".

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Детали: Он добавил, что жителям оказывают первую медицинскую и гуманитарную помощь, а затем их перевезут в столицу.

Предыстория:

11 марта в Украине заработали 12 гуманитарных коридоров для эвакуации из атакованных российскими войсками населенных пунктов в разных областях.

10 марта из Бучи Киевской области эвакуировали более 2000 граждан и дом престарелых.

9 марта оккупанты не дали организованно забрать людей из Гостомеля, Бучи и Бородянки. Поэтому некоторые люди были вынуждены, рискуя жизнью, отправиться из Бучи в Ирпень и уехать с колонной местных жителей.