Эвакуированные из Бучи приехали в Белогородку

Здесь и дальше фото с ТГ Алексея Кулебы

Первые автобусы с эвакуированными жителями Бучи прибыли в Белогородку, далее они отправятся в Киев.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram

Прямая речь Кулебы: "В Белогородку прибывают первые автобусы и автомобили с эвакуированными из Бучи".

Детали: Он добавил, что жителям оказывают первую медицинскую и гуманитарную помощь, а затем их перевезут в столицу.

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