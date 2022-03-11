З Бучі евакуювали ще майже 2 тисячі осіб

евакуйовані з Бучі, ФОТО З ТГ ОЛЕКСІЯ КУЛЕБИ

У п’ятницю з Бучі Київської області було евакуйовано 1 800 людей.

Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram

Дослівно: "1 800 людей з Бучі евакуйовано сьогодні у супроводі Українського Червоного Хреста.

Також доправили в безпечне місце поранених з Бучанської лікарні".

Деталі: Тимошенко також повідомив, що 1 000 мешканців Гостомеля прибули в Білогородку.

Забезпечується подальша логістика до Києва та у разі потреби – на Захід країни.

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