З Бучі евакуювали ще майже 2 тисячі осіб
П'ятниця, 11 березня 2022, 17:08
У п’ятницю з Бучі Київської області було евакуйовано 1 800 людей.
Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram
Дослівно: "1 800 людей з Бучі евакуйовано сьогодні у супроводі Українського Червоного Хреста.
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Також доправили в безпечне місце поранених з Бучанської лікарні".
Деталі: Тимошенко також повідомив, що 1 000 мешканців Гостомеля прибули в Білогородку.
ВІДЕО ДНЯ
Забезпечується подальша логістика до Києва та у разі потреби – на Захід країни.
Передісторія:
- 11 березня в Україні запрацювали 12 гуманітарних коридорів для евакуації з атакованих російськими військами населених пунктів у різних областях.
- 10 березня з Бучі евакуювали понад 2000 громадян і будинок літніх людей.
- 9 березня окупанти не дали організовано забрати людей з Гостомеля, Бучі та Бородянки. Тому деякі люди вимушені були, ризикуючи життям, вирушити з Бучі до Ірпеня та виїхати з колоною місцевих жителів.