Из Бучи эвакуировали еще почти 2 тысячи человек
Пятница, 11 марта 2022, 18:08
В пятницу из Бучи Киевской области было эвакуировано 1800 человек.
Источник: замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram
Дословно: "1800 человек из Бучи эвакуированы сегодня в сопровождении Украинского Красного Креста.
Также доставили в безопасное место раненых из Бучанской больницы".
Детали: Тимошенко также сообщил, что 1 000 жителей Гостомеля прибыли в Белогородку.
Обеспечивается дальнейшая логистика в Киев и в случае необходимости – на Запад страны.
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Предыстория:
- 11 марта в Украине заработали 12 гуманитарных коридоров для эвакуации из атакованных российскими войсками населенных пунктов в разных областях.
- 10 марта из Бучи Киевской области эвакуировали более 2000 граждан и дом престарелых.
- 9 марта оккупанты не дали организованно забрать людей из Гостомеля, Бучи и Бородянки. Поэтому некоторые люди были вынуждены, рискуя жизнью, отправиться из Бучи в Ирпень и уехать с колонной местных жителей.