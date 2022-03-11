Из Бучи эвакуировали еще почти 2 тысячи человек

эвакуированные из Бучи, ФОТО С ТГ АЛЕКСЕЯ КУЛЕБЫ

В пятницу из Бучи Киевской области было эвакуировано 1800 человек.

Источник: замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Дословно: "1800 человек из Бучи эвакуированы сегодня в сопровождении Украинского Красного Креста.

Также доставили в безопасное место раненых из Бучанской больницы".

Детали: Тимошенко также сообщил, что 1 000 жителей Гостомеля прибыли в Белогородку.

Обеспечивается дальнейшая логистика в Киев и в случае необходимости – на Запад страны.

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