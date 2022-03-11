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Из Бучи эвакуировали еще почти 2 тысячи человек

Катерина ТищенкоПятница, 11 марта 2022, 17:08
Из Бучи эвакуировали еще почти 2 тысячи человек
эвакуированные из Бучи, ФОТО С ТГ АЛЕКСЕЯ КУЛЕБЫ

В пятницу из Бучи Киевской области было эвакуировано 1800 человек.

Источник: замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Дословно: "1800 человек из Бучи эвакуированы сегодня в сопровождении Украинского Красного Креста.

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Также доставили в безопасное место раненых из Бучанской больницы".

Детали: Тимошенко также сообщил, что 1 000 жителей Гостомеля прибыли в Белогородку.

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Обеспечивается дальнейшая логистика в Киев и в случае необходимости – на Запад страны.

Предыстория:

  • 11 марта в Украине заработали 12 гуманитарных коридоров для эвакуации из атакованных российскими войсками населенных пунктов в разных областях.
  • 10 марта из Бучи Киевской области эвакуировали более 2000 граждан и дом престарелых.
  •  9 марта оккупанты не дали организованно забрать людей из Гостомеля, Бучи и Бородянки. Поэтому некоторые люди были вынуждены, рискуя жизнью, отправиться из Бучи в Ирпень и уехать с колонной местных жителей.

Темы: Киевская областьэвакуация
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